Las Vegas ist eine Reise wert

(fair-NEWS) Die Stadt Las Vegas ist immer noch ein beliebtes Reiseziel - ob man nun dort länger oder nur für einen kurzen Ausflug dort hin möchte. Jeder kann dabei auf seine Kosten kommen. Für viele Menschen ist es alleine schon ein großartiges Erlebnis, wenigstens einmal eine Nacht in Las Vegas verbracht zu haben. Schon alleine der Aufenthalt in einem der berühmten Hotels und Casinos wird unvergessen sein. Wenn es dann in Las Vegas dunkel wird, fängt das Leben auf der Straße so richtig an. Die Beleuchtung der Casinos und Hotels sowie auch die Leuchtreklame entfalten dann einen Zauber, den man meist vorher nur von Berichten und Filmen aus dem Fernsehen oder dem Kino her kennt.



Das Nachtleben draußen auf sich wirken lassen



In und um Las Vegas gibt es einfach viel zu entdecken und zu erleben. Für so manch einen reicht es schon, einfach abends bei angenehm warmen Temperaturren durch die Straßen zu laufen, sich die Beleuchtung anzuschauen oder auf dem Las Vegas Boulevard die verschiedenen Shows und Attraktionen zu bewundern, die einige Hotels außen zu bieten haben.



In den Casinos sein Glück versuchen



Andere zieht das Glücksspiel in die Stadt. Viele berühmte Spielcasinos laden dazu ein, einfach mal sein Glück zu versuchen. Ob nun an den "einarmigen Banditen", den Glücksspielautomaten, oder am Spieltisch bei Roulette, Blackjack, Poker, Craps oder Baccarat. Auswahl gibt es reichlich.



Die verschiedenen Hotels von innen besichtigen und die berühmten Shows erleben



Es lohnt sich auch, bei einem Las Vegas Besuch durch die berühmten Hotels zu schlendern. Dank der verschiedenen Mottos wird man auch drinnen aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Dazu laden noch zahlreiche Geschäfte, Andenkenläden und Restaurants zum Verweilen ein.



Natürlich müssen hier die berühmten Las Vegas Shows erwähnt werden. Dazu zählen schon immer Konzerte, Zauber-/Magier-Shows und Boxkämpfe von hochkarätigen und berühmten Künstlern und Sportlern.



Heiraten in Las Vegas



Eine ganz besondere und spezielle Attraktion ist das Heiraten in Las Vegas. Viele Paare zieht es in die Stadt, um sich dort ihr Jawort zu geben. Oft geplant aber manchmal auch durchaus spontan aus einer Laune heraus während des Aufenthalts in dieser Stadt. Dafür gibt es in Las Vegas viele Hochzeitskapellen, die sogenannten Wedding Chapels. Auch wer nicht unbedingt selber heiraten will, sollte sich die Kapellen einmal angeschaut haben. Vor allem die berühmte "little White Wedding Chappel". Vielleicht kann man dabei sogar zufällig Zuschauer bei einer Hochzeit werden.



Ein Hubschrauberflug



Etwas ganz besonders und exklusives ist bestimmt ein Hubschrauberflug über Las Vegas bei Nacht. Dieses ist ein einmaliges Erlebnis und wird bestimmt unvergessen bleiben. Dafür kann man verschiedene Angebote erhalten und der Flughafen dafür ist gut zu erreichen.



Shoppen in Las Vegas



Bereits die unterschiedlichen Geschäfte in den Hotels sind schon erwähnt worden. Wer zusätzlich gerne Outlet Shopping macht, kann das in Las Vegas an mehreren Stellen/Zentren tun.



Wer zu den kurz beschriebenen Attraktionen gerne noch zusätzliche Infos haben möchte oder sich einfach noch ausführlicher über Las Vegas und seine Möglichkeiten informieren will, kann das bestens auf dem Portal Las Vergas One tun! Kurz soll hier auch noch erwähnt sein, dass sich auch ein Ausflug ins Umland von Las Vegas sehr lohnen kann.