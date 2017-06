QUICKUPTENT - DER mobile Messestand

(fair-NEWS)

Messen sind ein über Jahrhunderte erprobtes und bewährtes Instrument zur Kontaktaufnahme, zum Verkauf und zum Austausch mit Kunden und Geschäftspartnern. Für alle Branchen ein „Muss“;speziell für Produktneuvorstellungen am Markt.Doch teure Investition in einen eigenen Messestand, dessen Auf- und Abbau, Transport und Lagerung oder die Anmietung eines lieblosen Standard-Messestandes schrecken viele kleinere oder mittelständische Unternehmen ab, sich und Ihre Produkte auf Messen zu präsentieren.QUICKUPTENT – der 15 Sekunden Messestand - ist die Alternative für alle ebenso kosten- wie qualitätsbewußten Aussteller: der Rahmen des QUICKUPTENT-Messestandes ist aus V2A poliertem Edelstahl – bei gleichem Gewicht wie Aluminium.Verschraubt und nicht genietet! Damit ist ein stets nobler Auftritt gewährleistet. Für Jahrzehnte!Bedruckt in 4C-Digitaltechnik oder lacktechnisch mit jeder Form von Beschriftung oder Motiven ist der QUICKUPTENT-Messestand der Blickfang!Wir liefern Ihnen beispielsweise komplett digital-bedruckte Seitenwände (3x2m) – von innen oder außen – exakt nach Ihren Wünschen und Vorgaben.Das verarbeitete Digitaldruckmedium hat• extrem gute Wiedergabe der Druckfarben• sehr hohe Farbechtheit der 4c Drucke• gute Planlage- keine Probleme mehr beim Zusammenlegen durch Materialsteifigkeit des Druckmediums• absolut knick- & knitterfrei auch nach zigfachem Zusammenfalten der Seitenwände. (im Druck keine Falten oder Weißbruch mehr!).• Lotuseffekt (wasser & schmutzabweisend)• feuerfest nach DIN B1Natürlich hat der QUICKUPTENT Messestand vier (!) Seitenwände mit starken Reißverschlüssen: nach einem langen Messetag verschließen Sie Ihren Messestand mit einem Zip!Transport und Aufbau des QUICKUPTENT–Messestandes sind absolut problemlos: im Transportsack reduziert sich das Volumen des Standes auf ein Minimum und ist auch vom Auszubildenden im PKW Kofferraum zu verstauen. Der Aufbau erfolgt in Sekunden!Der Name QUICKUPTENT ist Programm: Cover abnehmen, Stand auseinander ziehen, fixieren – fertig!Mit dem QUICKUPTENT Messestand sparen Sie:• Geld – Sie kaufen direkt vom Hersteller• Personal – der Quickuptent Messestand ist auch alleine aufzubauen!• Zeit – Sie kommen als Letzter und gehen als Erster: kein Anstehen, kein Schlangestehen!• Investitionen - der hochwertige QUICKUPTENT Messestand begleitet Sie durch lange Jahre.Im Gegensatz zum gebrandeten QUICKUPTENT müssten Sie bei einem konventionellen, angemieteten Messestand jedes einzelne Feature wie Stellwände, Tapete, Farbe in Ihrem CD, etc, extra bezahlen, ohne das Sie nach der Messe noch etwas davon verwerten können.Bilder und weitere Informationen unter www.quickuptent.de/quickuptent-info/der-mobile-messestand/ Quickuptent GmbH EuropazentraleHarbigstr.1, 53881 EuskirchenFon +49 (0) 2251 810 708



Bildinformation: Quickuptent-Logo