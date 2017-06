Leawo iTransfer ist ab jetzt kostenlos zu erhalten

(fair-NEWS)

Zusammenfassung:<a href="www.leawo.de"> Leawo Software</a> führt eine 2017-Sommer-Giveaway-Aktivität von 25. Mai bis zum 25. Juni 2017 aus. Leawo i iTransfer wurde kostenlos zur Verfügung gestellt, um Anwendern zu helfen, Daten zwischen iOS-Geräten, Computer und iTunes zu übertragen. Es bietet auch verschiedene speziellen Angeboten bis zu 58% Rabatt.Shenzhen, China, 31. Mai 2017 - Im kommenden Sommer 2017 führt Leawo Software, ein führender und professioneller Online-Multimedia-Lösungsentwickler und -anbieter, eine <a href="www.leawo.de/promotion/special-offer/?b">2017-Sommer-Giveaway-Aktivität </a>von 25. Mai bis zum 25. Juni 2017 aus. Innerhalb eines Monats verschenkt Leawo den Menschen weltweit seine iOS Data Transfer App - iTransfer. Mittlerweile stehen auch verschiedene Urlaubsangebote bis zu 58% Rabatt zur Verfügung bezüglich Blu-ray, DVD, Video und Apple.Es ist wohl zur Tradition geworden: Leawo Software bietet Giveaway-Aktivität und Sonderangebote für die Menschen weltweit, die während Urlaubstage Multimedia-Lösungen benötigen. Der Sommerurlaub 2017 scheint keine Ausnahme zu sein. Diese 2017-Sommer-Giveaway-Aktivität beginnt viel früher als die Sommerurlaubszeit kommt.Während dieser 2017-Sommer-Giveaway-Aktivität macht Leawo seine iTransfer als ein Geschenk. Wie der Name schon verrät, ist <a href="www.leawo.de/itransfer/">Leawo iTransfer</a> ein iOS-Datenübertragung-Tool, was für iOS-Benutzer entwickelt wurde, um Daten und Dateien zwischen iOS-Geräten (iPhone, iPad und iPod), iTunes und Computer frei zu übertragen. Es gibt insgesamt 14 Arten von Daten und Dateien, die übertragen werden können, einschließlich: Apps (IPA), Musik (MP3, M4A, M4R), Filme (M4P, MOV), TV-Shows, Klingeltöne (MP3, M4A, M4R), ebooks (PDF, ePub), Fotos, Camera Roll, Kontakte, Lesezeichen, Notizen und Text Messages, etc.iTransfer spielt eine ähnliche Rolle wie iTunes bei der Datenübertragung. Aber aus technischer Sicht ist iTransfer besser als iTunes, da es die Datenübertragung von iOS-Geräten zu iTunes oder Computer realisieren kann. Zum Beispiel kann diese iOS-Data-Transfer-App Fotos von iPhone auf Computer übertragen, was eigentlich nicht in iTunes verfügbar ist, da Apple solche Funktion verbietet.Diese iOS Data Transfer spielt auch eine wichtige Rolle bei der iOS-Datenübertragung und Backup. Ursprünglich ist diese iOS Data Transfer App bei € 19,95 pro 1-Jahr-Lizenz festgesetzt. Doch während dieser 2017-Sommer-Giveaway-Aktivität ist Leawo iTransfer völlig kostenlos für alle Menschen auf der ganzen Welt. Jeder Mensch kann an dieser iTransfer-Giveaway-Geschenk-Aktivität beim Eingeben von E-Mail-Adresse und Namen teilnehmen.Neben dieser iTransfer-Giveaway-Aktivität bietet Leawo auch verschiedene speziellen Angeboten. z. B. 58% Rabatt auf<a href="www.leawo.de/total-media-converter-ultimate/"> Leawo Prof. Media</a> und auf einzelne Modulen wie Blu-ray Ripper, Blu-ray Copy, DVD Ripper, Video Converter usw. Sowie 40% Rabatt auf zugehörige Dienstprogrammen von Apple wie Music Recorder, iOS Data Recovery und Tunes Cleaner. Alle diesen Sonderangeboten sind bezüglich der 1-Jahres-Lizenz und nur bis zum 25. Juni verfügbar.



Bildinformation: Leawo iTransfer