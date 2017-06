Der beste Lautsprecher der Welt ?

(fair-NEWS)

Die deutsche Kabelmanufaktur GERMAN HIGHEND, die sich normalerweise mit der Entwicklung und Herstellung höchstwertiger Audiokabel aus Reinsilber beschäftigt und sich in der Hifi-Scene einen Namen gemacht hat, hat sich nun zum Ziel gesetzt die besten HighEnd-Lautsprecher auf den Markt zu bringen.Der Lautsprechermarkt ist seit vielen Jahrzehnten weltweit hart umkämpft und zahlreiche Hersteller bemühen sich den Ohren ihrer Kunden zu schmeicheln.Das dieses wohl nicht ganz einfach ist, zeigen die zahlreichen unterschiedlichen technischen Konzepte und Philosophien, mit denen die Entwickler versuchen den besten Klang zu realisieren.Was soll also großartig Neues an den Lautsprechern des deutschen Kabelherstellers sein ?"Wir haben versucht die besten Technologien und Bauteile aus aller Welt mit entsprechendem Know How in einem Produkt zu vereinen und das ist uns recht gut gelungen" sagt G.F. Jörg Erwin selbstbewußt.Das fängt beim Gehäuse an, welches selbstverständlich absolut resonanzfrei sein muß und nur durch die Mitarbeit der Spezialisten von OGGI-Beton so perfekt umgesetzt werden konnte.Neben den hervorragenden akustischen Eigenschaften des eingesetzten Spezialbetons ist die aufwendige, computeroptimierte Gehäuseform, welche etwas an die bei Kampfflugzeugen eingesetzte Stealth-Technologie erinnert und stehende Wellen und Reflektionen wirkungsvoll unterdrückt, auch das perfekte Oberflächenfinish, welches nicht den Einsatz von Beton vermuten lässt, beeindruckend.Und endet bei den nicht gerade preiswerten Lautsprecherchassis und Frequenzweichenbauteilen, die von zahlreichen verschiedenen Edelherstellern aus Europa und USA bezogen werden.So wird im oberen Frequenzbereich ein sogenannter "Air Motion Transformer" mit akustisch unschlagbaren Eigenschaften eingesetzt und der in einem getrennten Gehäuse untergebrachte Tiefbasslautsprecher wird über eine spezielle Verstärkerelektronik, die mit Hilfe eines computerprogrammierbaren Prozessors eine optimale Anpassung an die vorhandene Raumakustik ermöglichen soll, angesteuert.Das dieser Aufwand nicht gerade billig ist, liegt auf der Hand.Es sind nahezu unendlich viele verschiedene Gehäuseoberflächen und Farben möglich und auch technisch werden diverse Ausbaustufen angebotenJeder Lautsprecher wird in Deutschland nach Kundenvorgabe gefertigt und ist ein Unikat.Einen endgültigen Preis wollte der Hersteller noch nicht nennen, es ist jedoch das Ziel die Grundversion auch für den "normalverdienenden" ambitionierten Musikfreund erschwinglich zu machen.Die "AV6" genannten Referenzschallwandler werden ab Herbst diesen Jahres verfügbar sein und auf verschiedenen Audio-Messen vorgestellt werden.Die Prototypen stehen interessierten Musikfreunden bereits jetzt schon zum Hören bereit.Weitere Infos sind auf den Herstellerseiten zu finden.



Bildinformation: Die besten Lautsprecher