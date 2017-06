Wellness an der polnischen Ostsee - Idyllisches Wellnesshotel Marena für Wellnessbegeisterte und Naturliebhaber

(fair-NEWS)

Idyllisches Wellnesshotel Marena inmitten der bewaldeten Küstenlandschaft der polnischen Ostsee:Wellnessurlaub gehört weiterhin zu den beliebtesten Reisen der Deutschen, bleibt allerdings Heimaturlaub. Das östliche Nachbarland Polen stellt insbesondere für preisbewusste deutsche Urlauber mit geringerem Einkommen eine attraktive Alternative zum Wellnessurlaub in Deutschland dar. Vor allem an der polnischen Ostsee entstanden in den letzten Jahren zahlreiche Spa- und Wellnesshotels, die den europäischen Dienstleistungsstandard anbieten und für das Wohlbefinden ihrer Gäste sorgen. Zudem dank des tiefen Wechselkurses sind die Preise für Wellnessurlaub in Polen besonders attraktiv.Das im Jahr 2009 erbaute Wellnesshotel Marena ist der ideale Rückzugsort für Ruhesuchende, Wellnessbegeisterte und Naturliebhaber. Das Hotel befindet sich östlich auf der Insel Wolin (deutsch Wollin) im kleinen Badeort Miedzywodzie. Es liegt idyllisch und ruhig am Ortsrand direkt am Wolliner Nationalpark, etwa 150 m vom Naturstrand entfernt, umgeben von duftenden, saftigen Pinienwäldern.Im Wellnesshotel Marena kann man sich dank seiner ruhigen Lage besonders gut erholen und entspannen. Ein schönes Hotel, von dem man zu ausgedehnten Spaziergängen entlang dem kilometerweiten, schönen Strand sowie auf Wanderungen durch die stillen Wälder und vielfältige Natur des Wolliner Nationalparks aufbrechen kann.Erstklassige Wellnessangebote im Hotel Marena traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.de:Erstklassige Wellnessangebote im Hotel Marena bietet der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de exklusiv auf seiner eigenen Website an. Die Wellnessangebote und Wellness-Arrangements sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Zudem besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von Wellnessangeboten im Überblick:• Arrangement: Wohlfühlzeit am Meer• Dauer: 5 Tage / 4 Nächte• Zeitraum: Vom 28.08.2017 bis 22.12.2017 nach Verfügbarkeit buchbar• Preis: 245,- € pro Person und Paket• Inklusivleistungen:1. 4 Übernachtungen im Doppelzimmer2. Halbpension3. Obst, eine Flasche Mineralwasser und Kaffee-/Tee-Zubereitungsset bei Anreise auf dem Zimmer4. Nutzung des Spa-Bereiches mit Schwimmbad und Saunen5. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts6. Kostenloses WLAN7. Kostenloser Verleih von Nordic-Walking-Stöcken8. Nutzung des Fitness-Parks im Garten9. Inkl. Wellnesspaket:9.1. 1 x Körperpeeling „Mer & Sens“ mit Meersalz, Algen und Olive (25 min)9.2. 1 tief entspannende Ganzkörpermassage mit pflegender Kreme mit Mineralstoffen aus dem Meer (40 min)Das Hotel Marena ist sehr beliebt und erfahrungsgemäß das ganze Jahr über sehr gut ausgebucht, daher ist es ratsam, rechtzeitig im Voraus zu buchen.Weiterführender Link zu den Angeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,14,hotel-marena-wellness-spa Polen-Wellnessurlaub.de - Ihre Reiseagentur für PolenD-12249 BerlinWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Hotel Marena Wellness & Spa