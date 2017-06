Innovative Haarpflege mit Dr. Lanfermann TRIPLEX

(fair-NEWS)

Seit April 2017 ist Dr. Lanfermann TRIPLEX verfügbar. Das Produkt wurde entwickelt, weil viele Friseure mit der Wirkung von Olaplex - Wettbewerbsprodukten nicht zufrieden waren und Olaplex sehr hochpreisig ist. In Zusammenarbeit mit Friseuren entstanden so Dr. Lanfermann TRIPLEX Base und Shine.TRIPLEX wird von dem im oberbayerischen Garching bei München ansässigen Unternehmen Fekunda hergestellt und vermarktet. Unter dem Label Dr. Lanfermann werden hochwertige kosmetische Produkte für den Friseur- und Kosmetikmarkt entwickelt, produziert und vertrieben. In Zusammenarbeit mit der Pur Alp GmbH ( http://puralp.de ) werden auch Naturpräparate und Nahrungsergänzungsmittel angeboten.Dr. Lanfermann TRIPLEX ist als professional für den Friseurmarkt und als home für den Privatanwender verfügbar. Die Produkte sind aufeinander abgestimmt. Sie schützen bei chemischen Prozessen wie Haare blondieren, Haare färben oder Dauerwellen. Aber auch strapazierte Haare werden wieder seidig glänzend und sehen gesund aus. Dr. Lanfermann TRIPLEX hat die Eigenschaft, die Schuppen so zu glätten, dass das Licht wieder optimal reflektiert wird.Dr. Lanfermann TRIPLEX Base ist die Grundanwendung. Es schützt die Haare einerseits während dem Blondieren oder Färben. Andererseits pflegt es strapazierte Haare bei der Anwendung direkt im trockenen Haar. Die Anwendung dauert ca. 30 Minuten. Danach wird das Produkt ausgewaschen und mit Dr. Lanfermann TRIPLEX Shine nachbehandelt. Durch die Nachbehandlung mit Shine werden zusätzliche Glanzstoffe und UV-Schutzmittel in die Haare gegeben. TRIPLEX-Shine gibt den Haaren einen seidigen Glanz und schützt es gegen vorzeitigem Ausbleichen.TRIPLEX-Base und TRIPLEX-Shine gibt es für den professionellen Friseurbereich in der 500 ml Flasche. Für den Heimgebrauch werden die Produkte in 100 ml Flaschen angeboten. Alle Produkte sind einzeln oder im preisgünstigen Set erhältlich.



Bildinformation: Dr. Lanfermann TRIPLEX Produkt-Familie