Die etwas andere Roadshow für IT-Notfallplanung und NAC

(fair-NEWS) Hannover/Sehnde, 19. Juni 2017 - Interessenten aus dem IT-Security-Umfeld können auf insgesamt acht Veranstaltungen in ganz Deutschland Lösungen zu IT-Notfallplanung der CONTECHNET Ltd. und Network Access Control von macmon secure GmbH interaktiv entdecken. Dabei haben die beiden Partner bewusst den Weg gewählt, die Veranstaltungen nicht mit klassischen Vorträgen zu gestalten. Vielmehr soll der Austausch - angelehnt an einen Stammtisch - zwischen den Teilnehmern und mit den Herstellern im Fokus stehen. Im letzten Jahr hatte sich das Konzept bereits bewährt, und so gehen beide Unternehmen auch 2017 wieder auf Deutschlandtour - vom 29. Juni bis zum 21. September.



Wer befindet sich gerade im Netzwerk? Warum macht eine Network Access Control-Lösung das Leben so viel leichter? Wie sind die Zusammenhänge in der IT? Und wie kann ich mich auf IT-Notfälle richtig vorbereiten? Diese und andere praxisbezogene Fragen beantworten macmon und CONTECHNET auf ihrer Roadshow in verschiedenen Städten deutschlandweit.



Lösungen zum Anfassen

Statt klassischer PowerPoint-Präsentationen, wie auf vielen Roadshows üblich, erwartet die Teilnehmer ein praxisnaher Austausch in lockerer Stammtischatmosphäre. So können Fragen aus der Praxis direkt zwischen Hersteller und Interessent beantwortet werden. Gleichzeitig bieten CONTECHNET und macmon ihren Interessenten eine ungezwungene Atmosphäre zum Netzwerken.



Auch technologisch liegen beide Partner eng beieinander: In der von CONTECHNET entwickelten Software INDART Professional® für IT-Notfallplanung besteht eine Schnittstelle zu der macmon Network Access Control-Lösung. Um das Zusammenspiel der beiden Lösungen zu verdeutlichen, werden beide Technologien in Aktion vorgestellt und somit unmittelbar erfahrbar gemacht. Martin Hermann, Leiter IT Creditreform Hamburg, untermauert: "Die Roadshow in Hamburg war die informativste Veranstaltung, die ich seit langem erleben durfte. Klare Aussagen und Ansagen, strukturiertes Vorgehen sowohl von Herrn Kretzschmar wie auch von Herrn Bücker ohne Geschwafel [...] und ohne theoretisches Dozieren."



Weitere Informationen zu der Agenda sowie die Möglichkeit zur Anmeldung stehen unter: <a href="https://www.contechnet.de/index.php/de/support/it-notfallplanung-nac">www.contechnet.de/index.php/de/support/it-notfallplanung-nac</a>.



Termine:

Donnerstag, 29. Juni, Hamburg

Braugasthaus Altes Mädchen

Lagerstraße 28b

20357 Hamburg



Freitag, 30. Juni, Berlin

Alte Börse Marzahn

Zur Alten Börse 59

12681 Berlin



Dienstag, 4. Juli, Düsseldorf

Tonhalle Kaiserswerth

Klemenspl. 7

40489 Düsseldorf



Mittwoch, 5. Juli, Stuttgart

Brauereigaststätte Dinkelacker

Tübinger Str. 48

70178 Stuttgart



Donnerstag, 14. September, Hannover

Rodizio Baumhaus

Nürnberger Str. 16

30855 Langenhagen



Freitag, 15. September, Leipzig

PAULANER Leipzig

Klostergasse 5

04109 Leipzig



Mittwoch, 20. September, Frankfurt

Wirtshaus zum Schützenhof

Bergstraße 29

65451 Kelsterbach



Donnerstag, 21. September, München

Marktwirt

Heiliggeiststraße 2

80331 München



Hochauflösendes Bildmaterial kann <a href="https://www.contechnet.de/index.php/de/downloads/datenblaetter">hier</a> heruntergeladen werden.