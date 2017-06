Seminar: Einsteigerkurs in die zahnärztliche Abrechnung

(fair-NEWS)

Veranstalter ist die Deutsche Fortbildungsakademie Heilwesen GmbH & Co. KGZielgruppeDer 3-tägige Basis-Workshop zur zahnärztlichen Abrechnung richtet sich an zahnärztliches Fachpersonal, ZMF, Praxismanager/innen, Praxisinhaber/innen, Assistenten/innen, Auszubildende, Wiedereinsteiger, Quereinsteiger und mitarbeitende Ehepartner in Zahnarztpraxen, die sich in die Abrechnung einarbeiten oder ihre Grundlagen auffrischen möchten.VoraussetzungenGrundkenntnisse der zahnärztlichen Terminologie erwünscht. Abrechnungskenntnisse sind nicht erforderlich.LernzielDie zahnärztliche Abrechnung gleicht einem Dschungel aus Gebührennummern, Paragraphen, Zuschlägen, Rechtsbeziehungen, Gesetzte und Urteilen.Dieser intensive und praxisnahe Kompaktkurs hilft Ihnen die Gebührennummern zur zahnärztlichen Abrechnung richtig zu interpretieren und somit sicher und ohne Honorarverlust zu liquidieren. Es geht Schritt für Schritt durch die Gebührennummern (außer KFO).An Fallbeispielen wird gezeigt, wie Sie optimal, ohne Honorarverlust in Anlehnung der Gesetzesbestimmungen richtig abrechnen. Der Workshop beinhaltet viele praktische Beispiele, Behandlungskomplexe, Checklisten, Begründungen, Mustertexte, Textbausteine und vieles mehr. Sprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber, ob er Sie hierbei unterstützt.Lerninhalte- Dokumentation- BEMA- Festzuschüsse- GOZ im Detail- Abrechnungskomplexe- Implantologie- KrankenversicherungDie ausführliche Seminarbroschüre können Sie hier öffnen:https://www.dfa-heilwesen.de/zahnarztpraxis/basis-workshop-abrechnung-fuer-einsteiger/TermineDie aktuellen termine finden Sie auf der Homepage der Deutschen Fortbildungsakademie Heilwesen https://www.dfa-heilwesen.de/zahnarztpraxis/basis-workshop-abrechnung-fuer-einsteiger/Informationen zur Teilnehmergebühr und zu den staatlichen Fördermitteln, u.v.m. erfahren Sie auf der Homepage des Veranstalters https://www.dfa-heilwesen.de/zahnarztpraxis/basis-workshop-abrechnung-fuer-einsteiger/ sowie telefonisch direkt bei der Seminarleitung unter 0721-6271000.



