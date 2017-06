(fair-NEWS)

In Deutschland lagern in rund 1.500 Castoren 10.000 t hoch radioaktive wärmeentwickelnde Abfälle und täglich produziert jedes noch laufende Atomkraftwerk weiteren tödlich radioaktiv-strahlenden Atommüll. Bereits 30 Millionstel Gramm dieses Mülls (Plutonium 242) sind tödlich. Die tödliche Strahlung baut sich in 375.000 Jahren lediglich zur Hälfte ab. Dazu kommen rund 300.000 cbm mittel radioaktive Abfälle, die im Schacht Konrad gelagert werden sollen, 150.000 cbm aus der havarierten Asse und 150.000 cbm aus der Urananreichung in Gronau.Der Atommüll muss für 1 Million Jahre eingeschlossen werden. Die End-Lagerung in Deutschland ist jedoch alles andere als geklärt und gesichert, nirgens auf der Welt gibt es bisher ein "Endlager" für Atommüll.Klaus Brunsmeier, Referent des Vortrags, nennt daher "Atommüll - die tickende Zeitbombe" und fordert das sofortige Abschalten aller Atomkraftwerke.Zur "Entschärfung" der ´tickenden Zeitbombe` hat der Deutsche Bundestag Klaus Brunsmeier im November 2016 als Mitglied in das "Nationale Begleitgremium"zur Standortauswahl für die Lagerung von Atommüll gewählt. Von 2014 bis 2016 war er Mitglied der Kommission "Lagerung hoch radidaktiver Abfallstoffe" des Deutschen Bundestages und des Deutschen Bundesrates.Als Diplomingenieur Landespflege ist Klaus Brunsmeier ein seit Jahrzehnten fachkundiger und leidenschaftlicher Umweltschützer. Er ist Mitglied im Bundesvorstand des "Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. (BUND), von 2007 bis 2016 war er dessen stellvertretender Bundesvorsitzender.Der Vortrag findet am 5. Juli 2017 im Kulturhaus Lüdenscheid, Grüner Saal, Freiherr-vom-Stein-Straße 9, 58511 Lüdenscheid, statt. Beginn ist um 19.00 h. Diskussion mit dem Referenten im Anschluss an den Vortrag. Der Eintritt ist frei. Alle Interessierten sind willkommen.Veranstalter ist die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP), Kreisverband Märkischer Kreis



Bildinformation: Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Kreisverband Märkischer Kreis