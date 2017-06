Neuer Rekord zum runden Jubiläum | Verkehrseinschränkungen im Rahmen des 10. Commerzbank Firmenlaufs am 21. Juni 2017

(fair-NEWS)

Commerzbank Firmenlauf mit neuem Rekord: Über 16.000 Läufer aus mehr als 1.000 Unternehmen haben fleißig trainiert und bereiten sich jetzt mental auf die fünf Kilometer lange Strecke vor. Auch in diesem Jahr gibt es wieder Verkehrseinschränkungen, die es am Mittwoch zu beachten gilt.Mit einem deutlichen Plus haben die Organisatoren des Commerzbank Firmenlaufs ihr Ziel erreicht: 15.000 Anmeldungen brauchte es, um einen neuen Teilnehmerrekord aufzustellen. Tatsächlich wurde die Zahl sogar noch um über 1.000 weitere Läufer übertroffen. Zum runden Jubiläum der stetig wachsenden Veranstaltung setzt das Team der Sportmacher damit auch in diesem Jahr wieder neue Maßstäbe.Bei einer so großen Anzahl sportlicher Kollegen empfiehlt sich für die Teilnehmer des Commerzbank Firmenlaufs erneut Jahr die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer ergeben sich vorübergehend Einschränkungen. Folgende Sperrungen sind am Veranstaltungstag notwendig:12:00 – 24:00 UhrSperrung des Cottawegs zwischen Jahnallee und Hans-Driesch-Straße in beiden Fahrtrichtungen.18:15 – ca. 21:00 UhrSperrung der Laufstrecke, beginnend mit dem Cottaweg → Jahnallee stadtauswärts ab der Straße Am Sportforum → Radweg Richard-Wagner-Hain → Mainzer Straße → Marschnerstraße zwischen Jahnallee und Käthe-Kollwitz-Straße → Querung der Jahnallee in Höhe Marschnerstraße → Straße Am Sportforum zwischen Leutzscher Allee und Jahnallee → Hans-Driesch-Straße zwischen Friesenstraße und Leutzscher Allee.Die eingesetzten Kräfte vor Ort werden alles tun, um die mit der Veranstaltung verbundenen Einschränkungen zu minimieren. Für dennoch temporär auftretende Beeinträchtigungen wird um Verständnis gebeten.Aktuelle Informationen sowie Lageplan und Streckenverlauf gibt es auch auf www.leipzig-firmenlauf.de



Bildinformation: Commerzbank Firmenlauf Streckenplan 2017