Der Zweizylinder-Boxermotor - Technik für puren Fahrspaß

Für den Trip auf der Straße oder Offroad bringt Hepco&Becker die benötigten Sachen sicher unter. Zum Beispiel in einem Tankrucksack, welcher auf den Hepco&Becker Lock it Tankring passt, der speziell für die Urban entwickelt wurde. Der Tankring ist in silber für 44,90 € erhältlich. Der seitliche C-Bow Halter ist in schwarz für 169,00 € lieferbar. An diesem Können Hepco&Becker C-Bow Seitentaschen und -koffer befestigt werden. Ein weiterer angebotener Träger ist der spezielle Legacy Halter für die Legacy Kuriertaschen ohne C-Bow Halter (auch mit C-Bow Halter erhältlich). Dieser Träger kostet 169,00 €.Für Topcases gibt es ein Alurack für 198,00 € und ein Easyrack mit einklappbarem Bügel für 228,00 €, beide in schwarz. Der Hersteller hat eine große Auswahl an Topcases in seinem Sortiment, welche für diese beiden Trägersysteme und teilweise auch für andere Topcaseträgersysteme verwendet werden können. Ein Minirack für 198,00 € ermöglicht beispielsweise die Mitnahme der Hepco&Becker Street Hecktasche. Diese Tasche wird inklusive einem Lock it Hecktaschenhalter geliefert und kostet 169,50 € pro Stück. An der Rohrgepäckbrücke können individuell Taschen befestigt werden. Diese Gepäckbrücke besitzt keinen Bügel, somit kann kein Topcase montiert werden. Die Brücke kostet 199,50 € und wird in schwarz geliefert. Für den Schutz des Bikes gibt es einen Motorschutzbügel. Dieser Schutzbügel wird in schwarz und silber angeboten, jeweils für 258,50 €. Eine Motorschutzplatte schützt vor steinigen Straßen den Motor, ist Alu gebürstet und kostet 199,50 €.Das Lampenschutzgitter wird für 92,50 € angeboten und ist voraussichtlich in KW 28 lieferbar sein.Eine Seitenständerplatte sorgt für einen besseren Stand und ist für 47,90 € in silber/schwarz erhältlich. Für eine optische Verschönerung sorgt die schwarze Reling, welche für 99,00 € zu erwerben ist.



Bildinformation: R nineT Urban mit Orbit Sidecases von Hepco&Becker