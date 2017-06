Datavard und Cloudera vereinbaren Exklusivpartnerschaft

(fair-NEWS)

Heidelberg, 19. Juni 2017 - Das Software- und Beratungsunternehmen Datavard und Cloudera, Anbieter der führenden Plattform für Datenmanagement und -analyse, weiten ihre bestehende Kooperation aus und vereinbaren eine Exklusivpartnerschaft. Im Zuge dessen wollen der Apache Hadoop-Experte und der SAP-Datenspezialist neue Marktchancen wahrnehmen und planen ein gemeinsames Angebot.Ziel der exklusiven Kooperation ist es, SAP-Anwenderunternehmen Big Data Consulting aus einer Hand zu bieten und ihnen den Zugang zu Advanced Analytics zu erleichtern. Dazu bietet Cloudera mit der Data Science Workbench, die besten Voraussetzungen. Mit ihr können Data Scientists ihre Modelle kollaborativ entwickeln und direkt auf dem Enterprise Data Hub ausführen."Die Hadoop-Integration in SAP ist für unsere Kunden nach wie vor ein Top-Thema. Cloudera bietet hier das überzeugendste Angebot, wahlweise on Premise, hybrid oder in der Cloud. In gemeinsamen Projekten haben wir in technischer Hinsicht und auch in puncto Kundenorientierung und Service-Angebot sehr gute Erfahrungen gemacht", erläutert Gregor Stöckler, Datavard CEO. Cloudera überzeuge auch als Vordenker, denn Doug Cutting, einer der beiden Hadoop-Erfinder, ist als Chefarchitekt bei Cloudera wichtiger Impulsgeber. "Mit der exklusiven Partnerschaft gehen wir nun den nächsten Schritt und ebnen so den Weg für eine konsequente gemeinsame Positionierung", ergänzt Stöckler.Datavard und Cloudera haben bereits zahlreiche erfolgreiche Hadoop-Integrationen gemeinsam begleitet. Datavard ist es gelungen, mit Datavard Glue eine bislang einzigartige Middleware zu entwickeln, die eine nahtlose Integration von Hadoop und SAP ohne Hadoop-Expertise ermöglicht. Für seine Verdienste als innovativer Partner würdigte Cloudera Datavard deshalb auf dem Cloudera EMEA Partner Summit 2017 mit dem Innovator Award EMEA."Wir freuen uns, dass wir die erfolgreiche Partnerschaft mit einem so innovativen Partner wie Datavard nun auf ein neues Level heben", erläutert Alex Picker Director, Head of Channel & Alliances EMEA, bei Cloudera. "Datavard hat mit Datavard Glue und Datavard OutBoard richtungsweisende Lösungen zur Anbindung von SAP und Hadoop entwickelt, die bei unseren Kunden sehr gut ankommen. Dadurch können sie zum einen die Effektivität und die TCO ihrer SAP-Systeme verbessern, zum anderen Advanced Analytics Szenarien ohne Hadoop-Kenntnisse in SAP abbilden." In Kürze wollen die beiden Partner ein gemeinsames Angebot veröffentlichen.Weitere Informationen unter: <a href="www.datavard.com/de/datavard-glue/"> www.datavard.com/de/datavard-glue/</a>



Bildinformation: Cloudera würdigt Datavard als EMEA Innovation Partner 2017.