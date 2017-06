Marktbericht Immobilien: Gröbenzell bei München

(fair-NEWS)

Die Gemeinde Gröbenzell befindet sich nur wenige Kilometer von der Münchner Stadtgrenze Münchens etwas nordwestlich von München Lochhausen. Gröbenzell ist beliebt aufgrund seines Gartenstadtcharakters, auch die Infrastruktur ist gut ausgebaut, Familien schätzen die gute Versorgung mit Schulen. Drei Grundschulen, eine Mittelschule, ein Gymnasium und eine Privatschule bietet die 20.000 Einwohner Gemeinde. An den Autoverkehr ist Gröbenzell über die Autobahnen A8 und A99 angebunden, öffentlich an eine S-Bahn des Münchner Verkehrsverbundes. Für Wohnimmobilien in Gröbenzell finden sich in der Regel schnell Käufer. Bauland ist knapp, daher kann die Gemeinde auch nur bedingt neue Wohnbauflächen ausweisen. Daher konzentriert sich die Neubautätigkeit vorwiegend auf das Schließen von Baulücken oder die Verdichtung von weniger geschlossen bebauten Grundstücken.Immobilienpreise und Quadratmeterpreise in <a title="Immobilienmakler Gröbenzell" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/immobilienmakler-muenchen/makler-groebenzell/"> Gröbenzell</a>, (, statistische Mittelwerte Angebotspreise für Juni 2016 bis Juni 2017):Häusermarkt Gröbenzell:176 Hausverkaufsangebote wurden im letzten Jahr in Gröbenzell gezählt, etwa 25 % mehr als im Jahr davor. Die Preise haben sich im gleichen Zeitraum um 5 bis 10 % erhöht. Zur Orientierung hier einige Preisbeispiele für häufig angebotene Objekte: Einfamilienhäuser mit 150 bis 200 m² lagen preislich im Schnitt bei 1,2 Mio. EUR, über 200 m² bei durchschnittlich 1,5 Mio. EUR. Doppelhaushälften kosteten in den Angeboten bei 100 bis 150 m² durchschnittlich 740.000 EUR, Reihen bzw. Reiheneckhäuser bei gleicher Wohnfläche etwa 680.000 EUR.Wohnungsmarkt Gröbenzell:Der Wohnungsmarkt bot 76 Eigentumswohnungen, in etwa die Anzahl des Vorjahres. Allerdings fielen die Preissteigerungen im Wohnungsbereich deutlich höher aus, im Schnitt 15 % bei gebrauchten und 25 % bei neu gebauten Wohnungen betrug der Preiszuwachs etwa seit dem letzten Jahr. Für exemplarische Wohngrößen 40 bis 60 m² wurden im Bereich Eigentumswohnung Gröbenzell durchschnittlich rund 200.000 EUR verlangt, bei 80 bis 100 m² lagen die Preise im Mittel bei 450.000 EUR und bei 120 bis 140 m² musste man mit etwa 600.000 EUR Kaufpreis rechnen. Der Quadratmeterpreis lag im allgemeinen Durchschnitt bei Gebrauchtwohnungen auf einem Niveau von etwa 4.450 EUR, bei Neubauwohnungen bei 6.320 EUR.Tatsächliche Preise 2016:Im Kontrast zu den reinen Angebotspreisen hier einige Angaben des Immobilienverbands Deutschland für real erzielbare Preise in Gröbenzell: Ein Einfamilienhaus mit 150 m² WF wird mit ca. 875.000 EUR geschätzt, eine Doppelhaushälfte mit 125 mit etwa 752.000 EUR. Gebrauchte Eigentumswohnungen werden mit etwa 4.000 EUR pro m² beziffert, neu gebaute Eigentumswohnungen mit etwa 4.850 EUR (Alle Angaben beziehen sich auf genormte Durchschnittswerte für Immobilien mit gutem Wohnwert, gute Lage)."Die Gartenstadt Gröbenzell hat seinen Einwohnern viel Grün sowie eine hervorragende Infrastruktur anzubieten. Eine optimale Wohnlage für alle, die gerne nahe jedoch nicht in München leben wollen.", meint Rainer Fischer, <a title="Immobilienmakler München" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/">Immobilienmakler für München</a> und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.Quellen: wikipedia; groebenzell.de, Auswertung vom Immobilienmakler-Büro Fischer, München, Immobilienpreise und Quadratmeterpreise aus dem Statistikprogramm der IMV Marktdaten GmbH; IVD Preisspiegel 2016. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers aus München bzw. Gröbenzell. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit oder Vollständigkeit.



Bildinformation: Fischer Immobilien