Neuer CADdoctor EX 7.2 - Außenhüllen für CAD-Modelle bringen viele Vorteile

Die Arbeit mit CAD-Daten hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Die Modelle werden komplexer und detailreicher, was viele Unternehmen vor neue Herausforderungen stellt. Nicht immer ist diese Detailfülle von Vorteil. Viele Datensätze sind zudem mehrere Gigabyte groß und das erschwert ihre Weiterverarbeitung. Sollen beispielsweise Störkonturen oder Kollisionsanalysen erstellt werden, wären die äußere Form und Maße des Modells völlig ausreichend. Hier kommen sogenannte Außenhüllen ins Spiel, die mit Hilfe des CADdoctors interaktiv und schnell erstellt werden. Die neue Version CADdoctor EX 7.2 ist nun in deutscher Sprache bei CAMTEX erhältlich.Vorsprung durch AußenhülleWer schon einmal versucht hat, mit dem Modell eines ganzen Motors oder einer kompletten Maschine mit allen Zahnrädchen, Wellen und Ventilen zu arbeiten, wird wissen, was mit dem Ausdruck "ins Stocken geraten" tatsächlich gemeint ist. Die Komplexität so eines Datensatzes ist derartig hoch, dass die vorhandene Rechenleistung oft gar nicht ausreicht. Das behindert und verlangsamt die Weiterverarbeitung der Daten, denn für Störkonturen, Kollisionsanalysen, Digital Mock-Up (DMU) und andere Simulationen ist es meist völlig ausreichend, die Form und Maße des Modells zu kennen. Alles, was sich im Inneren befindet, ist eigentlich überflüssiger Ballast. Mit CADdoctor lässt sich dieses Innenleben, dank der Außenhülle-Funktion, mit nur wenigen Klicks entfernen. Das Ergebnis sind Außenhüllen, die als geschlossene Solid-Modelle fehlerfrei in Folgeprozessen eingesetzt werden können. Die Datenmenge wird um bis zu 90 Prozent reduziert, was die Handhabung enorm erleichtert.Know-how bleibt geschütztAuch für den Datenaustausch mit Zulieferern und Partnern bietet die Außenhülle-Funktion Vorteile, denn Datenschutz wird hier großgeschrieben. Nicht jeder soll und muss das firmeninterne Know-how kennen. Durch so eine Hüllgeometrie werden viele sensible Informationen verborgen, da das gesamte Innenleben des Modells entfernt wird. So erhalten Dritte nur die Informationen, die sie für ihre Prozesse benötigen.Neu in CADdoctor EX 7.2Im aktuellen Zwischenrelease wurde die Außenhülle-Funktion noch einmal optimiert. So wurde die Funktionalität zur automatischen Erkennung von kleinen Teilen und Volumen verbessert. Deren Grenzwert kann nun über die Kriterien Raumdiagonale, Diagonalenverhältnis oder Volumen festgelegt werden. Zudem wurden zum Auffinden solcher Kleinstvolumen neue Prüfkategorien integriert. Auch die Extraktion von Spalten oder Flächen um einen Hohlraum wurde erweitert.CADdoctor bringt aktuelle Schnittstellen für CATIA, Pro/E & Creo, NX, I-DEAS, Parasolid, ACIS, JT, STEP und IGES mit. Der neue EX 7.2 unterstützt NX 11, CATIA R27 (V5-6R2017), Creo Parametric 4.0 und Parasolid V 29.1.Deutscher CADdoctor bei CAMTEX erhältlichCADdoctor wurde zur Konvertierung, Reparatur und Bearbeitung von CAD-Daten konzipiert. Zu seinem Funktionsumfang gehören, neben der Erstellung von Außenhüllen, auch Tools zur Konvertierung, Datenreparatur und Geometrievereinfachung, zum Bearbeiten und Aufbereiten von Polygondaten, zur Artikelbewertung für den Formenbau sowie ein Batchmodul zum automatischen Verarbeiten mehrerer Datensätze.Der neue CADdoctor EX 7.2 in deutscher Sprache ist bei CAMTEX erhältlich. Auf seiner Website stellt der CAD-Spezialist außerdem Video-Tutorials bereit, die die praktische Anwendung der CADdoctor-Funktionen zeigen.



Bildinformation: Neuer CADdoctor EX 7.2: Mit der Außenhülle-Funktion von CADdoctor wird das Innenlebens des CAD-Modells entfernt