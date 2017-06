(fair-NEWS)

Schnell, flexibel und einfach montieren mit der ausziehbaren Britclips® RSWB Montageschiene für leichte Rohr- und Elektroinstallationen in Ständerwänden und an Trapezblechen im Hallenbau. Die Flexible im Britclips®-Sortiment befestigt Rohre, Elektroleitungen und Kabelboxen an CW-Profilen, Holzständern oder Trapezblechen und ist geeignet für Rasterabstände von 36 bis 63 Zentimeter.In nur drei Arbeitsschritten befestigt, ist die Britclips® RSWB Montageschiene kombinierbar mit gängigem Walraven-Montagezubehör wie BIS RapidRail® Schiebemuttern, BIS RapidRail® Hammerfix und BIS starQuick® Universal-Schienenadapter:



Bildinformation: Walraven GmbH