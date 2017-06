Neuer Yanmar-Vertragshändler mit viel Kompetenz

(fair-NEWS)

Reims/Teuchern,19. Mai, 2017 - Yanmar Construction Equipment Europe S.A.S. (Yanmar CEE) baut sein Händlernetz weiter aus. Seit dem 1. Januar 2017 ist Atlas Engel Baumaschinen und Fahrzeugtechnik GmbH (Atlas Engel) aus Teuchern in Sachsen-Anhalt offizieller Yanmar-Vertragspartner. Der Baumaschinenhändler und Vermieter bietet seit 1990 neue und gebrauchte Baumaschinen und -geräte an sowie eine breite Palette von entsprechendem Zubehör und Werkzeugen. Jetzt sind auf über 7.000 Quadratmetern Firmengelände auch die verschiedenen Modelle des japanischen Herstellers erhältlich - ob Null- oder Kurzheck, vom Minibagger bis zur größten Kompaktmaschine mit einem Betriebsgewicht von 11 Tonnen. Die Kunden von Atlas Engel können nun aus dem gesamten Yanmar-Produktportfolio wählen."Wir wollen unser Vertriebsnetz mit weiteren kompetenten Partnern verdichten. Atlas Engel ist ein regional gut vernetztes Unternehmen. Damit ist nun auch zwischen Leipzig und Jena qualifizierte Beratung und umfangreiche Serviceleistungen rund um unsere Produkte sichergestellt. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit", sagt Andreas Hactergal, Sales and Marketing Director Yanmar CEE."Kompaktbagger gehören in das Standardsortiment eines Bauunternehmens. Zunächst werden wir unseren Kunden die komplette Palette an Yanmar-Neugeräten zum Kauf anbieten. Zudem planen wir, unser Mietangebot langfristig mit Yanmar-Maschinen auszubauen. Die robusten Bagger sind vielfältig einsetzbar und ergänzen unser Angebot optimal. Das passt zu den hohen Erwartungen, die wir an die Maschinen haben, die wir unseren Kunden anbieten. Die Qualität der Yanmar-Produkte hat uns überzeugt", erklärt Jörg Engel, Geschäftsführer Atlas Engel.Insgesamt verfügt Yanmar CEE über ein Netz von über 170 Vertragshändlern und Importeuren aus ganz Europa. Die zehn engagierten Mitarbeiter des neuen Partners Atlas Engel haben langjährige Erfahrung und verstehen sich auf kundenindividuelle maßgeschneiderte Angebote. In der eigenen Werkstatt führt qualifiziertes Servicepersonal Reparaturen durch und ist über eine Service-Notdienst-Nummer rund um die Uhr für die Kunden erreichbar. Mit drei Kundendienstfahrzeugen werden ca. 80 Prozent der anfallenden Reparatur- und Servicearbeiten vor Ort durchgeführt.



Bildinformation: Atlas Engel Baumaschinen und Fahrzeugtechnik GmbH ist jetzt offizieller Yanmar-Vertragspartner.