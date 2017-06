Gesunder Lebensstil senkt Rheuma-Risiko deutlich

(fair-NEWS)

Gesunder Lebensstil senkt Rheuma-Risiko deutlichEin gesunder Lebensstil spielt nicht nur bei Behandlungen von rheumatischen Erkrankungen, sondern auch bei der Prävention eine bedeutende Rolle. Regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung und der Verzicht auf Nikotin können sogar den Ausbruch der Krankheit verhindern. "Laut den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen hat, neben der genetischen Veranlagung, der Lebensstil einen großen Einfluss darauf, ob jemand Rheuma bekommt oder nicht. Auch der Krankheitsverlauf lässt sich durch einen gesunden Lebensstil positiv beeinflussen", erklärt Dr. Thomas Schwingenschlögl, Internist und einer der führenden Rheumaexperten Österreichs. Ab sofort sind neue Patienteninformationen unter www.rheuma-tv.at verfügbar. Der bekannte Rheumatologe erklärt in anschaulichen Kurzvideos die wichtigsten Fakten zum Thema Rheuma.Rauchen ist Risikofaktor Nummer einsAlle aktuellen wissenschaftlichen Studien bestätigen, dass Nikotinkonsum bei der Entstehungvon Gelenkentzündungen Risikofaktor Nummer eins ist. "Bei jungen Frauen, die rauchen, ist die Wahrscheinlichkeit, an einer rheumatoiden Arthritis zu erkranken, 16-fach erhöht im Vergleich zu Frauen, die nicht rauchen", konkretisiert der Rheumatologe Dr. Schwingenschlögl. "Bei einer Therapie ist ein Nikotinverzicht genauso wichtig wie eine medikamentöse Behandlung", verdeutlicht Dr. Schwingenschlögl.Softdrinks führen bei Frauen zur Verdoppelung des Rheuma-RisikosNeue wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen den Zusammenhang zwischen demBody-Mass-Index (BMI) und rheumatischen Erkrankungen. "Übergewichtige Menschen, diean Diabetes leiden oder hohe Blutfettwerte haben, haben ein signifikant höheres Risiko, anRheuma zu erkranken. Auch der Konsum von Softdrinks führt gerade bei Frauen zu einerVerdoppelung des Rheuma-Risikos. Dabei genügt schon eine Cola am Tag, wobei Light-Getränke nicht besser abschneiden", erläutert Rheumatologe Dr. Thomas Schwingenschlögl.Dr. Thomas Schwingenschlögl fasst die wichtigsten Tipps zusammen, die das Rheuma-Risiko senken und den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen können:- Verzichten Sie auf Nikotin, vor allem während einer Therapie ist dies ebenso relevantwie die Einnahme von Medikamenten!- Wenn Sie übergewichtig sind, dann sollten Sie Ihr Gewicht reduzieren - dies führt zueinem deutlich besseren Krankheitsverlauf!- Vermeiden Sie den Konsum von Softdrinks, ebenso Light-Getränke sind zu vermeiden!- Bewegen Sie sich regelmäßig!- Viel Fernsehen auf der Couch erhöht das Rheumarisiko!Hintergrundinformation:Über Dr. Thomas Schwingenschlögl:Dr. Thomas Schwingenschlögl ist Facharzt für Innere Medizin, Rheumatologie und Ernährungsmediziner sowie Autor des Fachbuches "Diagnose Rheuma - Leben ohne Schmerz". Dieses sehr praxisbezogene Buch soll dazu beitragen, das Thema Rheuma verständlicher zu machen und einen Überblick über neue Therapieformen zu vermitteln. Patienteninformationen unter: www.rheuma-tv.at Dr. Thomas Schwingenschlögl, Reisenbauerring 5/1/5, A-2351 Wiener Neudorf,



Bildinformation: Dr. Thomas Schwingenschlögl, Internist und einer der führenden Rheumaexperten Österreichs