Europaweiter Mietwagen-Rabatt bei Sunny Cars

München, 19. Juni 2017 (w&p) - Urlauber mit innereuropäischem Reiseziel freuen sich diese Woche über einen Rabatt auf ihre Mietwagenbuchung bei Sunny Cars.Ob zum Traumstrand auf Mallorca, durch romantische Lavendelfelder in der Provence oder eine Fahrt zur versteckten griechischen Taverne: Wer diesen Sommer die europäischen Highlights erfahren will, kommt bei Sunny Cars zwischen 19. und 23. Juni 2017 in den Genuss eines Preisnachlasses von 15 Euro.Kunden aktivieren den Rabatt bei ihrer Buchung ganz einfach mit Eingabe des Codes SCEUROPA2017DE. Dieser ist gültig für alle Anmietungen innerhalb Europas vom 19.06.2017 bis zum 31.03.2018 mit einer Mindestmietdauer von fünf Tagen.Der europaweite Rabatt gilt für alle Fahrzeugklassen sowie für alle Leistungspakete, darunter auch Express, Ohne Kaution, Premium-Plus und Premium. Bei diesen Paketen werden die umfangreichen Alles-Inklusive-Leistungen, die alle Angebote von Sunny Cars enthalten, um weitere Leistungen ergänzt. Hierzu gehören beim Express-, Premium-Plus und Premium-Service beispielsweise eine Bevorzugung bei der Übernahme und Rückgabe des Urlaubsautos. Die Leistungspakete Premium-Plus und Ohne-Kaution bieten Reisenden die Möglichkeit, vor Ort ohne Hinterlegung einer Kreditkarte das Fahrzeug entgegenzunehmen.Buchbar sind sämtliche Angebote von Sunny Cars über das Reisebüro, im Internet unter https://www.sunnycars.de oder telefonisch unter der Rufnummer 089 - 82 99 33 900.



Bildinformation: Venedig preisgünstig erfahren mit dem europaweiten Rabatt von Sunny Cars (Bildquelle: eyetronic, Fotolia)