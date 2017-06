Band-Workshop: HipHop-Wochenende mit 2schneidig

(fair-NEWS)

Zum Abschluss des Schuljahres bot Martin Rietsch alias 2schneidig ein intensives HipHop-Wochenende für Schüler im Weserbergland an. Von Freitag, 16.06., bis Sonntag, 18.06.2017 führte 2schneidig die jungen Teilnehmer in HipHop-History, Songwriting und Tanzelemente ein. Das gemeinsam erarbeitete Ergebnis präsentierten die Kinder und Jugendlichen abschließend am Sonntag mit einem Konzert für Eltern und Freunde mit Live-Schüler-Band.Gebündelte Talente: Ob mit Instrumenten, Bewegung oder kreativen Textzeilen – das Band- und HipHop-Wochenende bot für jeden mit Freude an Musik etwas, um sich mit persönlichen Stärken einzubringen. Ein gemeinsames Ergebnis auf der Bühne vor Publikum zu präsentieren, war für die Kinder und Jugendlichen ein Highlight, das sie auch in ihrem persönlichen Selbstbewusstsein.Viel Erfahrung in der Arbeit mit Schülern und der Talentförderung hat Martin Rietsch alias 2schneidig bereits über Jahre sammeln können. Der sympathische Künstler mit nigerianischen Wurzeln ist abseits der Bühne seit Beginn seiner musikalischen Karriere unterwegs an Schulen in ganz Deutschland, um Projekte mit Schülern aller Jahrgangsstufen zu gestalten. Einzelne Workshops, Seminare oder auch ganze Projektwochen zu Themen wie Suchtprävention, Gewaltprävention, Antirassismus und Antimobbing bietet er in individuellen Formaten an.Häufig kombiniert 2schneidig die Inhalte seiner Präventionsprojekte mit interaktiven Elementen der HipHop-Kultur, wie beispielsweise Breakdance, Electric Boogie oder Beatboxing. Am vergangenen Wochenende hat 2schneidig im Rahmen des Bandworkshops ebenfalls für alle Teilnehmer der unterschiedlichen Coachings eine Beatboxing-Einheit gestltet, die alle Teilnehmer sichtlich begeistert hat. Und weiter geht es am Montag und Dienstag auch schon wieder mit Suchpräventions- und HipHop-Projekttagen an einer KGS im niedersächsischen Leinebergland.



Bildinformation: Schüler freuten sich über ein HipHop-Wochenende mit Martin Rietsch alias 2schneidig