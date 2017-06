"Sehnsucht in der Endlosschleife" der Sommerhit von Denise Blum

(fair-NEWS)

Der Sommerhit von Denise Blum aus dem Debütalbum " So will ich leben". Wer kennt sie nicht, die Sehnsucht der Liebe. Es zu sehr gewollt, den anderen damit überrollt zu haben und jetzt nach einen Plan B zu suchen. Dieses schwungvolle Lied handelt genau davon. Die authentische Brandenburger Sängerin Denise Blum präsentiert uns ein weiteres wundervolles Erfolgsstück. Ungewollt wird jeder Schlager begeisterte in die Sehnsucht der Endlosschleife gezogen. Die lebensbejahende Denise Blum zaubert mit ihrer Stimme uns einen Hit, der ins Ohr geht.Denise Blum ist "Die Nachwuchssängerin" aus dem schönen Land Brandenburg, die nicht nur durch ihre Natürlichkeit, ihrer Herzlichkeit, ihrem strahlenden Lächeln sondern auch mit ihrem gesanglichen Können bei den Liveauftritten besticht.Der Komponist Hannes Marold und die Texterin Erika Hagler, haben hier einen Song geschaffen der zum Mitsingen einlädt und die Beine beflügeln lässt. Die Gitarrenriffs von Manuel Lopez geben dem Ganzen das gewisse Etwas. In Zusammenarbeit mit der Sängerin und dem Produzenten Rene Prasky wird uns ein weiterer hitverdächtiger Titel aus dem Debütalbum "So will ich leben" aus dem Hause Bogner Records präsentiert.Mehr Informationen zu Denise Blum finden sie im Web unter: www.denise-blum.de und auf FacebookBild und Infoquelle: Büro Denise BlumLabel und Vertrieb: Bogner RecordsProduzent: Rene PraskyLC: 08947



Bildinformation: (Bildquelle: Büro Denise Blum)