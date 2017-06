(fair-NEWS)

Der Sommer ist da und die Natur blüht und sprießt, ebenso erwachen bei den Menschen die Gefühle der Liebe. Das Festival der Liebe hat bei uns Menschen dieses Jahr wieder begonnen - in der Stadt der Liebe spricht man da vom " Festival d´amour ". Die wunderbare Angela Novotny besingt in ihrer aktuellen Single dieses einmalige Gefühl.Die Musik schrieben Francesco Bruletti und Michael Zai. Den Text Francesco Bruletti, der diesen tollen Song auch produzierte. Frischer Samba-Rythmus, moderner Sound eine Geschichte von Liebe und Leidenschaft und die besondere Stimme von Angela Novotny sind als hervorragender spritziger Cocktail, eine ideale Begleitung auf dem Tanzparkett. Freuen wir uns auf den Sommer und den Sommerhit 2017 Festival d´amour.In den vergangenen Jahren hat es Angela Novotny, die charismatische Sängerin aus Sachsen-Anhalt mit ihren Liedern, immer geschafft sich in die Herzen der Hörer zu singen. Vordere Platzierungen in den Hitparaden und Charts waren der Lohn für fleißige Arbeit mit dem bewährten Produzententeam um Francesco Bruletti. Die letzten erfolgreichen Singles wie "Ein letztes Mal" oder "Das Glück in dir (sha na na...)" sind noch nicht verklungen, da kommt ihre neue Produktion mit einem flotten Sommersound im Nessi Musikverlag auf den Markt.Infoquelle: Büro Angela NovotnyMehr Infos zu Angela Novotny gibt es im Web unter www.angela-novotny.de und bei ihr auf Facebook



