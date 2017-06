Klaus Beyer besingt sein Hotel am Meer

Pressemitteilung von HPS-Entertainment & Sperbysmusikplantage

(fair-NEWS) Der beliebte Berliner Schlagersänger Klaus Beyer hat schon für den Sommerurlaub die Koffer gepackt. Es geht ins "Hotel am Meer". Wir erwarten gute Laune, viel Sonnenschein, Samba-Rhythmen, ein prachtvolles blaues Meer, weißen Strand und einen glanzvollen Sommer pur. "Hotel am Meer" ist der kommende Sommerhit von Klaus Beyer.

Klaus Pelizaeus schrieb den tollen Text und die schwungvolle Melodie zu diesem tanzbaren Ohrwurm. Im Refrain wird Klaus von seiner Schwester Marion unterstützt, die für die weiblichen Chorstimmen bei den Aufnahmen im Studio sorgte.

Auf der Single/CD befinden sich eine Radioversion sowie eine Clubversion.(die sich ganz besonders gut zum Feiern und Tanzen eignet). Rhythmus und Sommerfeeling pur!

Klaus Beyer "HOTEL AM MEER"a la tete records (LC 11062)

Wer mehr von Klaus Beyer und seinen unterschiedlichen Lieder hören möchte, dem ist sein aktuelles Album "Mit Dir zum Mond" sehr zu empfehlen.



Infoquelle: Büro Klaus Beyer

Mehr Infos zu Klaus Beyer gibt es im Web unter: klausbeyer.com Der beliebte Berliner Schlagersänger Klaus Beyer hat schon für den Sommerurlaub die Koffer gepackt. Es geht ins "Hotel am Meer". Wir erwarten gute Laune, viel Sonnenschein, Samba-Rhythmen, ein prachtvolles blaues Meer, weißen Strand und einen glanzvollen Sommer pur. "Hotel am Meer" ist der kommende Sommerhit von Klaus Beyer.Klaus Pelizaeus schrieb den tollen Text und die schwungvolle Melodie zu diesem tanzbaren Ohrwurm. Im Refrain wird Klaus von seiner Schwester Marion unterstützt, die für die weiblichen Chorstimmen bei den Aufnahmen im Studio sorgte.Auf der Single/CD befinden sich eine Radioversion sowie eine Clubversion.(die sich ganz besonders gut zum Feiern und Tanzen eignet). Rhythmus und Sommerfeeling pur!Klaus Beyer "HOTEL AM MEER"a la tete records (LC 11062)Wer mehr von Klaus Beyer und seinen unterschiedlichen Lieder hören möchte, dem ist sein aktuelles Album "Mit Dir zum Mond" sehr zu empfehlen.Infoquelle: Büro Klaus BeyerMehr Infos zu Klaus Beyer gibt es im Web unter: klausbeyer.com

Bildinformation: Klaus Beyer (Bildquelle: Büro Klaus Beyer)

Die HPS Entertainment und Sperbysmusikplantage ist der Spezialist für die komplette Online-Promotion im Internet. Seit 2006 arbeiten wir erfolgreich in der Unterhaltungsbranche und machen Webwerbung für Künstler und Veranstaltungen. In diesem Rahmen veröffentlichen wir journalistische Pressetexte im Internet auf Presseportalen und Musikplattformen, in Auftrag und Eigenregie. Wir bewerben für Sie Ihre neue CD (Album oder Single) und Ihre Veranstaltung. Egal ob Rockfestival, Schützenfest oder Schlagerparty - wir bewerben jede Art von Veranstaltung im Netz. Ob Rock, Pop, Schlager, Volksmusik, Popschlager, Deutschpop, Deutschrock, Jazz, Reggae oder andere Musikrichtungen - wir machen Ihre Veranstaltung oder Ihr musikalisches Produkt im Internet breitflächig bekannt. Darüber hinaus gehört auch die Bemusterung von neuen Liedern bei einer großen Anzahl von Webradios, sowie lokalen Radiosendern im Deutschsprachigen Raum zu unseren Dienstleistungen. Wir vermitteln Ihnen erstklassige Künstler für Ihr Event in Deutschland.

«Klaus Beyer besingt sein Hotel am Meer»

Weisestr 5512049 BerlinDeutschlandTelefon: 030/65911004Hans Peter SperberHPS-Entertainment & SperbysmusikplantageWeisestr 5512049 Berlinhps-win@gmx.net030/65911004Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung