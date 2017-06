Fruchtig-frischer Knuspereffekt

(fair-NEWS)

Verden im Juni 2017. Fruchtige Himbeeren, knackige Äpfel, saftige Kirschen – der Sommer hält mit Obst und Früchten immer einen Leckerbissen parat. Doch als Snack für unterwegs mit dem Fahrrad, im Schwimmbad oder zu Fuß hat schon so manche Beere den Weg im Rucksack nicht unbeschadet überstanden. Auch als Reserve für spontanen Besuch kann es passieren, dass Obst und Früchte sich nicht mehr von ihrer frischesten Seite zeigen.Fruchtig ohne KlebefingerUm mit einem fruchtigen Snack gerüstet zu sein, der sich länger hält und nicht zermatscht, hat sich die Keksfabrik Hans Freitag eine clevere Alternative ausgedacht. Die Sommerkreationen „Summer Mix“ und „Fresh“ in den Sorten Apricot, Berry und Lemon bieten fruchtigen Genuss mit Knuspereffekt. Das macht sie zu handlichen Begleitern für unterwegs. Dabei müssen Naschkätzchen nicht einmal auf Schokolade verzichten. „Damit es beim Knuspern keine Schokofinger gibt, enthalten die Kekse unseres Summer Mix statt Schokolade Kakaopulver aus nachhaltig erzeugtem Anbau. So überstehen die Gebäckmuscheln auch einen langen Strandtag unbeschadet“, verrät Anita Freitag-Meyer, Geschäftsführerin des trendigen Traditionsunternehmens aus Verden, und erläutert: „Für pfiffige Sommersnacks wie Crumbles oder Eis sind Kekse leckere Highlights. Unsere kleinen Kekskränze helfen bei selbst gemachten Popsicles auf dem Stiel als Trennschutz vor klebrigen Fingern und sind zum Schluss der Knusperabschluss.“ Waffelliebhaber kommen mit Fresh auf ihre Kosten.Waffel-Zitronen-SchiffchenFür 6 Portionen:250 g Quark150 g Frischkäse100 ml Sahne3 Pck. Vanillezucker3 Zitronen (davon 6 EL Saft für die Creme)18 Fresh Waffeln Berry von der Keksfabrik Hans Freitag6 ZahnstocherDie Zitronen halbieren und das Fruchtfleisch vorsichtig mit der Presse auspressen oder mit einem Löffel aushöhlen. Wichtig: Die Schale nicht drücken oder beschädigen, denn sie wird später zur Servierschale. Nun Quark, Frischkäse, Vanillezucker und Zitronensaft vermischen. Die Sahne steif schlagen und unterheben. Anschließend kaltstellen. Zum Servieren die Creme in den Zitronenschalen portionieren. Zum Schluss auf jeden Zahnstocher eine Waffel schieben und in die Creme stecken. Jeweils zwei weitere Kekse pro Portion zum Dippen bereitlegen. Kleiner Tipp: Mit einem Papierstreifen um die Waffel können die Creme-Schiffchen personalisiert werden.Knusper-Popsicles BeerenFür 4 Portionen:150 g Beeren, je nach Saison und Wunsch Heidelbeeren, Erdbeeren oder Himbeeren100 g Joghurt100 ml SahneVanillezucker4 Summer Mix Haselnusskringel von der Keksfabrik Hans Freitag4 HolzstäbchenBeeren waschen, abtrocknen und fein pürieren. Joghurt nach Wunsch süßen. Sahne steif schlagen und vorsichtig unterheben. Dann das Beerenpüree hinzufügen und vermengen. Schmale runde, hohe Eisformen ca. zur Hälfte füllen und im Eisfach anfrieren lassen (ca. 1 Stunde). Dann die Holzstäbchen einstecken, komplett auffüllen und den Summer Mix Haselnusskringel von oben auf den Stiel stecken und leicht an der Eismasse andrücken. Anschließend durchfrieren lassen. Voilà! Fertig ist der Frische-Knusperkick.Weitere Informationen und Knuspertrends unter www.hans-freitag.de