(Mynewsdesk) Die FearCon Vom 20. bis 22. Oktober 2017 hält die Welt der Schatten und dunklen Gestalten Einzug in das Maritim Bonn.Erleben Sie ein schaurig-schönes Wochenende!Wir bieten neben bekannten Darstellern aus aktuellen und vergangenen Horror/Mystery Produktionen, unseren Besuchern ein einzzigartiges und unvergessliches Wochenende.Mit dem Haunted House entführen wir die Besucher in das Schattenreich. In diesem Horrorlabyrinth sorgen Hydra Forge für Gänsehaut. Wenn man schrille Schreie vernimmt, sind das sicher nicht nur die Mädchen. Wer danach noch nicht genug hat, kann sich mit den Jungs und Mädels von <a href="https://www.facebook.com/frightguys/">FrightGuys</a> fotografieren lassen. Sie bringen euch Kostüme der besonderen Art mit. Ob mit Samara Morgan, Freddy Krueger, Ash Williams, Harry Warden, Jeeper Creeper, Captain Spaulding oder dem Wolfman, sie haben sie alle im Gepäck.Für Musical Fans bieten wir etwas ganz Besonderes auf der FearCon. Die Musical Horror Night entführt unsere Besucher, mit einer wundervollen Mischung aus Tanz der Vampire, Rocky Horror Picture Show, Wicked und Phantom der Oper, in die Welt von Horror und Fantasy und das in Original-Kostümen. Präsentiert von Denise Jastraunig, Milan van Waardenburg und Rune Høck Møller, drei talentierte Darsteller, die aktuell gerade selbst Hauptrollen in Großproduktionen in Deutschland inne haben. Darüberhinaus bietet die FearCon zwei unvergessliche Partys zum Abschluss des Tages. Mystery, Magie und Schönheit, der Noble Blood – Vampire Ball ist anders als alles, das ihr schon einmal gesehen habt. Wir öffnen die Tore zur Hölle für eine spannende, dunkelromantische Vampirnacht. Auf dem Zombie-Fest wird gefeiert, ob tot oder lebendig – eine Party für alle, die Zombies zum Fressen gern haben.Alle aufgeführten Attraktionen sind im Eintrittpreis enthalten!



Bildinformation: Die FearCon: Ein einzigartiges, schau­rig-schönes Wochenende.