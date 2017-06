congstar Allnet Flat Tarife: Geburtstags-Datenturbo mit bis zu 10 GB im Monat

(fair-NEWS)

Köln, 19. Juni 2017. congstar wird zehn Jahre alt und spendiert rund um den Geburtstag Mitte Juli eine große Extraportion Datenvolumen zu seinen Allnet Flat Tarifen. Ab sofort können Neu- und Bestandskunden der Tarife Allnet Flat und Allnet Flat Plus ganze 10 Wochen lang den "Geburtstags-Datenturbo" zünden. Bei Buchung bis zum 27. August erhalten sie für 5 Euro im Monat zusätzlich zum monatlichen Grundpreis des gebuchten Tarifs gleich die fünffache Datenmenge anstelle einer Verdoppelung von Datenvolumen und -geschwindigkeit bei Aktivierung des regulären Datenturbos. Hinzu kommt ein attraktiver Aktionspreis für die Allnet Flat Plus von nur 25 Euro statt regulär 30 Euro im Monat. Kunden der congstar Allnet Flat Tarife profitieren damit von bis zu 10 GB pro Monat - und das dauerhaft, bis sie die Option deaktivieren oder den Tarif wechseln.Zusätzlicher Onlinevorteil: Aktionsrabatt bei LaufzeitvariantenEin besonders attraktives Angebot für congstar Neukunden ist der Allnet Flat Plus Tarif in der 24 Monate Laufzeitvariante, wenn er online auf www.congstar.de oder über die Bestellhotline 01806 50 75 00 gebucht wird. Den Tarif gibt es dann im Aktionszeitraum nicht nur zum Preis von 25 Euro statt 30 Euro monatlich, es entfällt auch der Aufpreis für den Geburtstags-Datenturbo in Höhe von 5 Euro monatlich für 24 Monate. Neukunden erhalten also 10 GB Datenvolumen bei max. 42 Mbit/s sowie eine Telefonie- und SMS Flat für nur 25 Euro im Monat. Der Tarif Allnet Flat bietet in der Laufzeitvariante bei Onlinebuchung 5 GB Datenvolumen bei max. 42 Mbit/s und eine Telefon-Flat für 20 Euro monatlich. Die Ersparnis bei Online-Buchung der Laufzeitvarianten beträgt somit 120 Euro in 24 Monaten.Wer sich bis 27. August als Neukunde für die Flex-Varianten entscheidet, die Laufzeitvarianten in den Telekom Shops bzw. im Fachhandel bucht oder als Bestandskunde in den Allnet Flat Tarif wechselt, kann den Geburtstags-Datenturbo für 5 Euro zusätzlich im Monat aktivieren. Mit dem Tarif Allnet Flat erhalten Kunden dann für insgesamt 25 Euro monatlich neben einer Telefon-Flatrate ebenfalls 5 GB Datenvolumen bei max. 42 Mbit/s. Bei der congstar Allnet Flat Plus mit aktiviertem Geburtstags-Datenturbo profitieren Neu- und Bestandskunden von 10 GB Datenvolumen bei max. 42 Mbit/s, Telefon- und SMS Flat. Der Aktionspreis beträgt dann insgesamt 30 Euro monatlich.Die Allnet Flat Tarife mit Geburtstags-Datenturbo können online auf www.congstar.de, telefonisch über die Hotline 01806 50 75 00 (Mo-Sa von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr und So von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr; Festnetzpreis 20 Cent/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 60 Cent/Anruf) sowie in den Telekom Shops und im Fachhandel gebucht werden.Alle Informationen zur Aktion sind auf www.congstar.de/10jahre zu finden. Zusätzlich finden Bestandskunden der Allnet Flat und Allnet Flat Plus Tarife weitere Informationen im meincongstar Kundencenter auf www.congstar.de/meincongstar.



Bildinformation: congstar Allnet Flat Tarife: Geburtstags-Datenturbo mit bis zu 10 GB im Monat