Wineowine erreicht den deutschen Markt: Die Online Weinwelt, die die kleinen italienischen Weingüter vertritt

Die deutschen Weinliebhaber können sich über den Launch der italienischen Online Weinwelt Wineowine freuen, die den Weinmarkt um hochwertige Produkte aus kleinen italienischen Weinkellern bereichert und somit bisher unerreichbare Erzeugnisse der Weinkunst anbietet.Zur Homepage von Wineowine:Das Ziel des Startups, das seit nunmehr über 3 Jahren erfolgreich in Italien operiert, ist die Wahrung des Ökosystems von kleinen und familiengeführten italienischen Weingütern, indem es ihnen die Chance gibt, ihre Weine einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen und die damit verbundenen Geschichten zu erzählen. Der Nutzer wird somit mitgenommen auf eine emotionale Reise in italienische Weinregionen, wo es zahlreiche, bisher unbekannte Produkte zu entdecken gibt. Um dem Endverbraucher bei der Auswahl von Weinen auf einem Markt mit tausenden von verschiedenen Weinen zu helfen, werden die einzelnen Weine sorgfältig und eingehend von einem Team aus Sommeliers selektiert. Die Seite richtet sich jedoch nicht nur an Experten, sondern auch an Liebhaber, Neugierige und Interessierte, die unsere Liebe für Wein teilen und sich in einem stetig wachsenden Markt zurechtfinden möchten.Der italienische Weinmarkt, der unlängst Frankreich als größten Weinproduzenten abgelöst hat und außerdem die qualitativ hochwertigsten Weine produziert (Quelle: www.welt.de/wirtschaft/article148833573/Warum-Italien-die ...), setzt sich aus über 250.000 Erzeugern sowie hunderten von Rebsorten, Etiketten und Anbaugebieten zusammen. Dadurch bedingt kam es zu solch einer Fragmentierung des Angebots, dass heute nur wenige große Hersteller den Sprung auf den Online Markt schaffen und sich dort erfolgreich behaupten können. Dementsprechend hat der Großteil der kleineren Produzenten große Schwierigkeiten, die eigenen vorzüglichen Weine einer größeren Öffentlichkeit vorzustellen und die deutschen Konsumenten verpassen gleichermaßen die Gelegenheit, originelle Produkte mit ausgezeichneter Qualität zu entdecken, da es fast unmöglich ist, diese im Regal im Supermarkt oder auch im lokalen Weinfachhandel zu finden. Genau um diese Problematik zu beheben und die Liebhaber des wahren italienischen Weines an die handwerkliche Kunst der Traubenverarbeitung heranführen zu können, wurde Wineowine gegründet und hat einen Online Weinhandel ins Leben gerufen, der sich auf der ständigen Suche nach neuen italienischen Weinen höchster Qualität befindet und gleichzeitig kleinen Erzeugern zu zuvor unvorstellbarer Prominenz verhilft. Auf der Plattform bietet sich jedem Nutzer die Möglichkeit, Nischenweine zu den besten Preisen zu erwerben. Zusätzlich werden jede Woche die Weine eines neuen Winzers vorgestellt, um die Neugier der Benutzer zu stillen und immer wieder neuen Herstellern eine Plattform zu bieten.Das Konzept zu wineowine stammt von zwei jungen Männern aus den Abruzzen, Federico De Cerchio (29) und Eros Durante (33). Die Kindheitsfreunde stammen beide aus Winzerfamilien und leiten das Startup nun als CEO respektive CTO aus Rom zusammen mit 9 weiteren Angestellten, von denen die meisten noch jünger als 30 sind. Mit der Erschließung des deutschen Marktes plant man, das Konzept von wineowine nun auch im deutschsprachigen Raum umzusetzen und den Markt mit ausgezeichneten Produkten zu bereichern.Zur Homepage von WineowineDer Vertreter und Bewahrer der Interessen kleiner italienischer Weingüter - so beschreibt sich die Online Weinwelt Wineowine am liebsten selbst. Mit diesem Ziel bietet man kleinen und familiengeführten italienischen Produzenten eine Plattform, mit Hilfe derer sie mit ihren exklusiven Weinen auch den Sprung auf die entscheidenden Distributionskanäle schaffen können. Für Neukunden gibt es zudem einen exklusiven 30€-Gutschein für den ersten Einkauf!



Bildinformation: Federico de Cerchio und Eros Durante - Die Gründer von Wineowine / Wineowine