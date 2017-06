Locaboat Holidays und Linssen Yachts präsentieren neuen Hausboottypen

(fair-NEWS)

Frankfurt, 19. Juni 2017. Locaboat Holidays, einer der führenden Anbieter des führerscheinfreien Hausbooturlaubs in Europa, stellt in Zusammenarbeit mit Linssen Yachts die neue Generation der beliebten Pénichette® vor: die Pénichette Evolution®. Das Boot vereint die besten Eigenschaften des von Locaboat eigens entwickelten Hausbootklassikers Pénichette® und verbindet sie mit technischen Innovationen und noch mehr Komfort. Die Kunden können das Boot ab der Saison 2018 selbst testen. Dann stehen die ersten Modelle in einigen Locaboat-Häfen in Europa bereit.++Innovative Modularität und verbesserte Leistung++Die Pénichette Evolution® hat die einzigartigen Merkmale der bisherigen Locaboat-Modelle: sehr leicht steuerbar und wendig wie die Pénichette® Classique, ausgestattet mit einer Terrasse im hinteren Bereich wie die Pénichette® Terrasse sowie einen Doppelsteuerstand innen und außen. Im Inneren findet sich mit einem modularen Wohn- und Schlafbereich für zwei bis vier Personen eine echte Innovation. Tagsüber ein offener, geräumiger, lichtdurchfluteter Raum, der sich für die Nacht mit wenigen Handgriffen zu zwei Doppelkabinen umbauen lässt. Das macht die Pénichette Evolution® zum smartesten Hausboot der Locaboat-Flotte. Auch die inneren Werte überzeugen: In der robusten Stahlhülle steckt der von Linssen entwickelte „LIPPCON®“-Antrieb. Dieser stellt mit nur einer Quelle – einem Generator mit einer Kapazität von 17,5 kW – effizient Energie für gleich drei Nutzungswege bereit: die Fahrt, das Anlegen sowie die Stromnutzung an Bord. Das Bugstrahlruder mit 2,2 KW sowie das Heckstrahlruder machen die Steuerung selbst für Anfänger kinderleicht. Locaboat Holidays-CEO Serge Naïm ist stolz auf das neue Modell: „Wir sind den Wurzeln der Pénichette® treu geblieben und haben technische Verbesserungen sowie himmlischen Komfort hinzugefügt. Das neue Modell enthält die DNA unserer Klassiker und entwickelt sie weiter – somit ist das Boot im wahrsten Sinne des Wortes eine Evolution“.++Erfolgreiche Kooperation der Unternehmen Locaboat Holidays und Linssen Yachts++Offizieller Buchungsstart für das neue Boot ist am 3. Juli 2017. Zunächst sind 14 Pénichettes Evolution® ab der neuen Saison 2018 verfügbar: in Frankreich (Südfrankreich, Elsass, Burgund), in Deutschland (Mecklenburgische Seenplatte, Brandenburg) sowie in Holland (Loosdrecht). Insgesamt hat Locaboat Holidays 18 Boote bei dem renommierten niederländischen Yachtbauer Linssen bestellt. Die Hausboote werden in der Werft des Familienunternehmens Linssen in Maasbracht gebaut. Bereits seit einigen Jahren kooperieren die beiden Unternehmen, einige Yachten von Linssen sind bei Locaboat buchbar. „Wir teilen die gleichen Werte: höchste Qualitätsansprüche, hervorragender Service, Ausdauer und die Liebe zum Detail. Deshalb ist Linssen der perfekte Partner für das Projekt ‚Evolution‘“, erklärt Serge Naïm. Yvonne Linssen, Sales Director bei Linssen Yachts, freut sich über den Auftrag, der der größte in der Geschichte der Werft ist: „Ich bin stolz, sagen zu dürfen, dass wir die Erwartungen übertroffen haben. Die Pénichette Evolution® erfüllt alle Anforderungen, die die breite Zielgruppe der Binnengewässerfans ansprechen werden.“>> Locaboat Holidays präsentiert Journalisten und Touristikern die neue Pénichette Evolution® in Webinaren. Eine Einladung erhalten Sie gesondert in den nächsten Tagen. Zudem bietet Locaboat Holidays Besuche in der Werft in Maasbracht an. Anfragen diesbezüglich richten Sie bitte an presse.locaboat@gce-agency.com.>> Ein Video des neuen Bootes finden Sie hier: www.locaboat.com/de/p950e.html >> Weitere Informationen zum Hausbooturlaub mit Locaboat Holidays finden Sie unter www.locaboat.com/de



Bildinformation: Locaboat Holidays und Linssen Yachts präsentieren neuen Hausboottypen