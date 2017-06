UKRAINE 4.0 - Berlin, 4. Juli 2017

(fair-NEWS)

Die Ukraine ist nicht nur in Europa als Land für qualifizierte, erschwingliche und vor allem verfügbare IT-Mitarbeiter bekannt. Bereits jetzt ist die Ukraine in Osteuropa die IT-Destination Nr. 1. Bis 2020 wird sie über 200.000 gut ausgebildete IT-Entwickler verfügen. Gleichzeitig sind viele State-of-the-Art Software- sowie industrielle Hightech-Lösungen „Made in Ukraine“ noch völlig unbekannt.Darüber wollen wir sprechen: Gegenwart, Chancen und Perspektiven einer deutsch-ukrainischen Zusammenarbeit in der Softwareentwicklung, industrielle Hightech und Industrie 4.0.Alle Informationen zum Programm, zu den Referenten, zu den Themen der Veranstaltung und der Anmeldung entnehmen Sie bitte der Veranstaltungswebseite: www.ukraine4-0event.com/ Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Anmeldung erforderlich!