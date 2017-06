FOCUS-Ärzteliste kürt Dr. Günther als TOP Mediziner für Intimchirurgie

(fair-NEWS)

Dr. Stephan Günther ist von der FOCUS-Redaktion als einer der führenden Intimchirurgen Deutschlands ausgezeichnet worden. In der am 19. Juni 2017 erstmals veröffentlichten Ärzteliste für Intimchirurgie wird der Düsseldorfer Arzt als TOP Mediziner für Intimchirurgische Eingriffe gelistet – empfohlen von vielen Ärzten und Patientinnen.Seit mehr als 20 Jahren veröffentlichen die Magazine FOCUS und FOCUS-GESUNDHEIT Ärztelisten der führenden Mediziner in Deutschland. Die Aufnahme in die Liste der Top-Ärzte eines Fachgebiets geschieht unabhängig und basiert allein auf den Ergebnissen journalistischer Recherche. Kein Arzt kann sich auf diese Bestenliste einkaufen, egal wie hoch sein Werbebudget auch ist.Die Aufnahme auf die FOCUS-Ärzteliste für Intimchirurgie und die damit verbundene Verleihung des goldenen TOP-Mediziner-Siegels ist wohlverdienter Lohn der langjährigen akribischen intimchirurgischen Tätigkeit von Dr. Günther. So führt er in seiner fachchirurgischen Praxis nicht nur täglich Intimoperationen wie Schamlippenverkleinerungen oder Hymenrekonstruktionen durch. Er sorgt sich zudem um die Aus- und Fortbildung seiner ärztlichen Kollegen, um die Qualität der intimchirurgischen Eingriffe auch überregional zu steigern und damit Patientensicherheit und die Zufriedenheit nach den Operationen zu erhöhen. So ist er seit dem Jahr 2010 Gründungsmitglied und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Intimchirurgie und Genitalästhetik e.V. - einer Ärztevereinigung, die den interdisziplinären Austausch und die Fortbildung auf dem intimchirurgischen Bereich unterstützt und fördert.Qualität durch Erfahrung, Erfahrung durch Spezialisierung – das ist das Leitbild der Arbeit von Dr. Günther. So führt er in seinem Düsseldorfer Zentrum für Intimchirurgie ausschließlich intimchirurgische Operationen durch, auch wenn er als Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie die gesamte Palette der Schönheitschirurgie gelernt hat. „Nur wer jeden Tag Schamlippenverkleinerungen macht, kann das auch richtig gut“, so das Credo von Dr. Günther. Die unzähligen sehr guten Patientenbewertungen seiner Schamlippenkorrekturen, z.B. auf dem Arztbewertungsportal jameda.de ( http://bit.ly/2pbUMGL ) geben ihm Recht.



Bildinformation: Dr Günther (Düsseldorf): TOP Mediziner Intimchirurgie