Wie kommt ein Unternehmen zu mehr Umsatz, ohne bestehende Kunden zu erneuten Käufen zu aktivieren?

(fair-NEWS)

Die effektivste und schnellste Variante, neue Kunden zu gewinnen, ist der Telefonanruf. Gleichzeitig besteht auch die Möglichkeit, Unternehmen vor Ort durch “Kaltbesuche” über Neuheiten am Markt zu informieren. Zunächst geht es darum, das Produkt oder die Dienstleistung beim Entscheider vorzustellen. Bei erklärungsbedürftigen Produkten oder exklusiven Dienstleistungen ist der erste Telefonkontakt ein Impuls, um das Interesse zu wecken. Sei es am Telefon oder persönlich, bei der Akquise spielt der erste Eindruck eine ganz wichtige Rolle!Kunden nutzen und schätzen eine smarte Vertriebsunterstützung, um innovative Produkte oder Dienstleistungen am Markt anzusprechen. Wenn ein konkretes Interesse beim potentiellen Kunden festgestellt wird, übernimmt unser Auftraggeber die weiteren Schritte, da er sich deutlich in seinem Metier besser auskennt und individueller auf den Kaufinteressenten eingehen kann.Wußten Sie schon, dass das Team von salesproficonsult.de für Start-ups und Kleintunternehmer mit einem überschaubaren Betrag bei der effektivsten Form der Akquise zur Kundengewinnung beitragen kann?



Bildinformation: Jorge Reizig