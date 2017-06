Abtrennen und Durchsehen

(fair-NEWS)

Die lichtdurchlässigen Schiebetüren der Wacosystems Gmbh & Co. KG trennen Räumlichkeiten ab und bieten dennoch aufgrund ihrer Tranzluzenz Durchsicht. Sie sind im Vergleich zu Glasschiebetüren leicht zu bewegen, fassen sich warm an und sind unempfindlich gegenüber Verschmutzungen. Die lichtdurchlässigen Türen mit einer Dicke von 38 mm sind in einer Breite von bis 120 mm Breite und einer Höhe von bis zu drei Metern auch mit Soft-Stopp Selbsteinzug erhältlich. Die Schiebetüren, die einen Schalldämmwert von 28 dB aufweisen, sind entweder farblos transparent (klar durchsichtig) oder farblos satiniert (diffus lichtdurchlässig) verfügbar. Wacosystems liefert auch sämtliches Zubehör wie Griffmuscheln, Laufrollen und Schienen.Die in der eigenen Betriebsstätte in Herford hergestellten Schiebetüren bestehen aus dem lichtdurchlässigen, biegesteifen Wabenpaneel Viewpan mit Oberflächen aus Acrylglas -Kunststoff. Durch eine speziell entwickelte Technik verklebt Wacosystems die Kunststoff-Oberflächen mit dem transparenten Wabenkern. Das Designpaneel weist durch die Wabengeometrie mit dreidimensionaler Tiefenwirkung besondere optische Effekten auf. Je nach Betrachtungswinkel variiert die Optik zwischen klarer Durchsicht und diffuser Lichtstreuung.



Bildinformation: Optische Effekte durch die Wabengeometrie