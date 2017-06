Rent a Sky für Events in schwindelerregender Höhe

(fair-NEWS)

Die neue Sky-World im Central Tower Munich bietet bis zu 100 Personen eine außergewöhnliche Atmosphäre für spektakuläre Events aller Art auf einer Fläche von bis zu 300 m2. In einer Höhe von 70 m offeriert das innovative Raumkonzept eine 360°-Perspektive mit Ausblick über die Münchener Skyline bis zu den Alpen, das Inspirationen und Visionen im wahrsten Sinne Flügel verleiht.Als dritthöchstes Gebäude Münchens besticht der Central Tower Munich durch beste Lage am Verkehrsknotenpunkt Donnersbergerbrücke, bequem erreichbar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem eigenem Fahrzeug. Aufgrund seiner CO2 -Zertifizierung zählt er außerdem zu den Green-Buildings der Stadt. Eine großzügige Lobby sowie das Entree des Towers bereiten Besuchern bereits beim Betreten des Gebäudes einen besonderen Empfang.Im 16. Stock erwartet die Sky-World den staunenden Kunden mit einer einzigartigen runden Location deren bodentiefe Fenster einen unvergesslichen 360°- Ausblick über die Umgebung ermöglichen. Ein individuelles und ausdrucksstarkes Design sowie hochwertige Technik und Ausstattung bieten den perfekten Rahmen für inspirierende und kreative Events mit Kunden, Mitarbeitern oder Medienvertretern. Ein erfolgreicher Verlauf der Veranstaltungen wird insbesondere durch exquisites Catering, eine individuelle Bestuhlung und eine professionelle Tagungsbetreuung sichergestellt.Sky-FlyZum einzigartigen Erlebnis werden Workshops, Seminare und Kunden-Events mit dem im Erdgeschoss gelegenen Hightech-Flugsimulator für die Pilotenausbildung. Hier können Kunden und Mitarbeiter in speziellen Team- und Kreativitätstrainings oder in Seminaren und Workshops zu Risiko- und Fehlermanagement als Pilot einer A320 neue Strategien und Horizonte entdecken.InfosWeitere Informationen zur Sky-World unter www.querdenker.de/sky-world oder bei Herrn Kai Huber telefonisch unter 089. 12 23 89. 480 oder per Mail an sky@querdenker.de.Der Abdruck von Text und Bildern – mit dem Bildnachweis "Querdenker" – ist honorarfrei.Belegexemplare an:Janina WagnerTel.: 089. 12 23 89. 230Fax: 089. 12 23 89. 200E-Mail: pressekontakt@querdenker.de



Bildinformation: Raum Mount Everest/ Querdenker