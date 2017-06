Mehr Sichtbarkeit im Netz mit SEO und Google AdWords

(fair-NEWS)

Die Akademie der Deutschen Medien veranstaltet vom 25. bis 28. September 2017 den Intensivkurs „AdWords- und SEO-Manager“ in Berlin. Das viertägige Programm vermittelt die zentralen Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Suchmaschinenoptimierung (SEO) und effizientes Suchmaschinenadvertising (SEA) – von technischen Grundlagen und hilfreichen Tools über die Recherche erfolgsversprechender Keywords und Detailanalyse bis hin zum Traffic-Management. Die Teilnehmer erfahren, wie sie eine erfolgsversprechende Suchmaschinenstrategie entwickeln können, um ihr Unternehmen und ihre Produkte online optimal zu positionieren und ihre Zielgruppe passgenau zu erreichen.Wie gelingt es mit SEO und SEA Produkt- und Markenbekanntheit und schließlich auch Umsätze zu steigern? Wie lässt sich ein gutes Google-Ranking erzielen? Was ist bei der On- und Offsite-Optimierung zu beachten? Welche Rolle spielt die Usability von Webseiten? Worauf kommt es bei der Umsetzung der neuen Google-Richtlinien für mobile Devices an? Und welche Informationsquellen gibt es, um die Vielzahl von Google-Änderungen effizient bewerten zu können? Diese und weitere Fragen beantworten unser Experte Manfred Spatz (Online-Marketing- und Web-Experte) und weitere interessante Fachreferenten, die an Beispiel-Projekten erfolgreiche SEO- und AdWords-Cases präsentieren.Das Intensivseminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Abteilungen (Online-)Marketing, Produktmanagement, Vertrieb, E-Business und Public Relations, die im Bereich Suchmaschinenmarketing tätig sind oder als SEO- oder SEA-Manager aktiv sein werden.Weitere Informationen und Anmeldung: