Cool bleiben: Toshiba gibt Tipps, wie Arbeitnehmer ihr Notebook sicher durch den Sommer bringen

Pressemitteilung von Flutlicht GmbH

Mobiles Arbeiten bei warmen Temperaturen? Kein Problem! Es sollten allerdings ein paar Dinge beachtet werden.

(fair-NEWS) Neuss, 20. Juni 2017 – Sommer, Sonne und blauer Himmel. Pünktlich zum morgigen Sommeranfang kann der Arbeitsplatz auch einmal nach draußen verlagert werden, wenn das Wetter mitmacht. Business-Anwender sollten dabei allerdings ihr Notebook insbesondere vor der Hitze schützen. Damit dem mobilen Arbeiten unter freiem Himmel nichts mehr im Weg steht, gibt die Toshiba Europe GmbH Tipps für den richtigen Umgang mit Notebooks bei sommerlichen Temperaturen.



Schatten suchen

Das Thermometer steigt im Sommer auch in Deutschland mitunter auf über 25 Grad. Die hohen Temperaturen können technischen Geräten enormen Schaden zufügen. Um das Notebook vor dem Hitzetod zu schützen, sollten Nutzer unbedingt im Schatten arbeiten. Denn ein schattiger Arbeitsplatz schützt nicht nur vor direkter Sonneneinstrahlung, sondern erleichtert auch die Sicht auf das Display und ermöglicht so ein angenehmes Arbeiten.



Lüftungsschlitze freihalten

Bei hohen Außentemperaturen ist es besonders wichtig, die Lüftungsschlitze freizuhalten, um eine Überhitzung des mobilen Arbeitsgeräts zu vermeiden. Auch eine feste Unterlage ist ein absolutes Muss; auf dem Schoß werden schnell die Lüfter blockiert, und es entsteht ein Hitzestau. Zudem sollte die Arbeitsstelle im Freien vor Benutzung gereinigt werden, um einer Verschmutzung des Lüfters vorzubeugen.



Akku schonen

Insbesondere die Akkus der Geräte sind sehr hitzeempfindlich und entladen sich schnell. Wenn sie zu häufig der prallen Sonne ausgesetzt sind, verringert sich zudem die Akkulebensdauer erheblich. Deshalb sollten Nutzer unnötige Wärme umgehen und keinesfalls das Notebook mit dem Akku im überhitzten Auto liegen lassen.



Schutz vor Feuchtigkeit

Doch nicht nur die hohe Temperatur kann dem Notebook schaden: Geschäftsreisende, die in südlichen Gefilden unterwegs sind, sollten ihr Gerät zusätzlich vor hoher Luftfeuchtigkeit schützen. Weiterhin ist es sinnvoll, eine feuchtigkeitsabweisende Notebook-Hülle zu verwenden.



Toshiba Portégé X30-D: Der coole Business-Begleiter

Die Toshiba Portégé X30-D-Notebooks bieten optimale Bedingungen für Business-Anwender – auch während der warmen Sommertage. Die Hybrid Air Cooling Technologie sorgt für eine angemessene Betriebstemperatur und eine sofortige Kühlung des Notebooks, wenn es zu Hitzeentwicklung kommen sollte. Die Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden gewährleistet ein komfortables Arbeiten im Freien fernab der Steckdose. Darüber hinaus garantiert das entspiegelte 13,3 Zoll (33,8 cm) Display, je nach Modell auch mit In-Cell-Touch-Technologie, dem Nutzer trotz Sonnenstrahlen eine ungestörte Sicht auf den Bildschirm. Wird versehentlich das kühle Getränk verschüttet – keine Panik! Die spritzwassergeschützte Tastatur der Business-Geräte gibt den Anwendern genug Zeit, um Daten zu speichern und das Gerät ordnungsgemäß herunter zu fahren.



Die Pressemitteilung findet sich auch unter



Alle anderen hier erwähnten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.



Änderungen von Produktspezifikationen und Konfigurationen sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Abweichungen des Produktdesigns und der Produktmerkmale sowie Abweichungen von den dargestellten Farben sind möglich. Irrtum vorbehalten.

Neuss, 20. Juni 2017 – Sommer, Sonne und blauer Himmel. Pünktlich zum morgigen Sommeranfang kann der Arbeitsplatz auch einmal nach draußen verlagert werden, wenn das Wetter mitmacht. Business-Anwender sollten dabei allerdings ihr Notebook insbesondere vor der Hitze schützen. Damit dem mobilen Arbeiten unter freiem Himmel nichts mehr im Weg steht, gibt die Toshiba Europe GmbH Tipps für den richtigen Umgang mit Notebooks bei sommerlichen Temperaturen.Schatten suchenDas Thermometer steigt im Sommer auch in Deutschland mitunter auf über 25 Grad. Die hohen Temperaturen können technischen Geräten enormen Schaden zufügen. Um das Notebook vor dem Hitzetod zu schützen, sollten Nutzer unbedingt im Schatten arbeiten. Denn ein schattiger Arbeitsplatz schützt nicht nur vor direkter Sonneneinstrahlung, sondern erleichtert auch die Sicht auf das Display und ermöglicht so ein angenehmes Arbeiten.Lüftungsschlitze freihaltenBei hohen Außentemperaturen ist es besonders wichtig, die Lüftungsschlitze freizuhalten, um eine Überhitzung des mobilen Arbeitsgeräts zu vermeiden. Auch eine feste Unterlage ist ein absolutes Muss; auf dem Schoß werden schnell die Lüfter blockiert, und es entsteht ein Hitzestau. Zudem sollte die Arbeitsstelle im Freien vor Benutzung gereinigt werden, um einer Verschmutzung des Lüfters vorzubeugen.Akku schonenInsbesondere die Akkus der Geräte sind sehr hitzeempfindlich und entladen sich schnell. Wenn sie zu häufig der prallen Sonne ausgesetzt sind, verringert sich zudem die Akkulebensdauer erheblich. Deshalb sollten Nutzer unnötige Wärme umgehen und keinesfalls das Notebook mit dem Akku im überhitzten Auto liegen lassen.Schutz vor FeuchtigkeitDoch nicht nur die hohe Temperatur kann dem Notebook schaden: Geschäftsreisende, die in südlichen Gefilden unterwegs sind, sollten ihr Gerät zusätzlich vor hoher Luftfeuchtigkeit schützen. Weiterhin ist es sinnvoll, eine feuchtigkeitsabweisende Notebook-Hülle zu verwenden.Toshiba Portégé X30-D: Der coole Business-BegleiterDie Toshiba Portégé X30-D-Notebooks bieten optimale Bedingungen für Business-Anwender – auch während der warmen Sommertage. Die Hybrid Air Cooling Technologie sorgt für eine angemessene Betriebstemperatur und eine sofortige Kühlung des Notebooks, wenn es zu Hitzeentwicklung kommen sollte. Die Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden gewährleistet ein komfortables Arbeiten im Freien fernab der Steckdose. Darüber hinaus garantiert das entspiegelte 13,3 Zoll (33,8 cm) Display, je nach Modell auch mit In-Cell-Touch-Technologie, dem Nutzer trotz Sonnenstrahlen eine ungestörte Sicht auf den Bildschirm. Wird versehentlich das kühle Getränk verschüttet – keine Panik! Die spritzwassergeschützte Tastatur der Business-Geräte gibt den Anwendern genug Zeit, um Daten zu speichern und das Gerät ordnungsgemäß herunter zu fahren.Die Pressemitteilung findet sich auch unter www.toshiba.de/press/releases Alle anderen hier erwähnten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.Änderungen von Produktspezifikationen und Konfigurationen sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Abweichungen des Produktdesigns und der Produktmerkmale sowie Abweichungen von den dargestellten Farben sind möglich. Irrtum vorbehalten.

Bildinformation: Flutlicht GmbH

Über Toshiba

Die Toshiba Corporation, ein „Fortune Global 500“ Unternehmen, gliedert ihre hochentwickelten elektronischen und elektrischen Produkte und Systeme in drei Kerngeschäftsfelder: Energie, die den Alltag sicherer und sauberer gestaltet; Infrastruktur, die eine hohe Lebensqualität sicherstellt und Storage für die Stärkung der modernen Informationsgesellschaft. Getreu den Prinzipien des Leitgedankens der Toshiba Group, „Committed to People, Committed to the Future“, betreibt Toshiba ihr weltweites Geschäft und trägt dazu bei, eine Welt zu formen, in der Menschen überall als geschützte Gemeinschaft leben und sich wohlfühlen können.



Die Toshiba Corporation wurde 1875 in Tokio gegründet und umfasst heute ein globales Netzwerk aus 550 Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von über 50 Milliarden US-Dollar (5,6 Billionen Yen) und über 188.000 Mitarbeitern (Stand: 31. März 2016).



Die Toshiba Europe GmbH (TEG) mit ihrer Zentrale in Neuss, Deutschland, ist ein Tochterunternehmen der Toshiba Corporation, Tokio und Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation, Tokio.



Weitere Informationen über die Digital Products & Services von Toshiba sind unter www.toshiba.de erhältlich. Reprofähige Bilddaten erhalten Sie auf Anfrage bei Flutlicht oder auf der Toshiba Homepage unter dem Link www.toshiba.de/press/image-library/



Pressekontakt



Flutlicht GmbH

Gila Griesbach / Laura Kochannek

Allersberger Str. 185 G

D-90461 Nürnberg

Tel.: +49 911 / 47 49 5 - 0

Fax: +49 911 / 47 49 5 - 55

toshiba@flutlicht.biz

Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Cool bleiben: Toshiba gibt Tipps, wie Arbeitnehmer ihr Notebook sicher durch den Sommer bringen»

Allersbergerstraße 185 G90461 NürnbergDeutschlandRamona PickelPermanenter Link zur Pressemitteilung