Anwendungsspezialist: der FEIN SuperCut Construction

Der FEIN SuperCut Construction ist der leistungsstärkste Oszillierer auf dem Markt. Er überzeugt auch durch seine Anwendungsvielfalt, die er dank des breiten Portfolios an Zubehören erreicht. Im Aktionszeitraum bis 30. September erhalten Käufer eines FEIN SuperCut FSC 500 QSL Profi-Sets fünf hochwertige FEIN E-Cut Sägeblätter gratis dazu - dafür genügt die Registrierung für die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie.Mehr Arbeitssicherheit durch 70 Prozent weniger VibrationDer neue FEIN SuperCut Construction FSC 500 QSL verfügt über einen leistungsstarken 450-Watt-Motor. Motor und Getriebe sind durch elastische Dämpfer vom äußeren Gehäuse vibrations-entkoppelt. Dadurch werden bis zu 70 Prozent weniger Vibrationen auf das Gehäuse und somit auf den Anwender übertragen. Dieses patentierte und am Markt einzigartige System sorgt für einen effektiven Schutz des Anwenders und lange Einsatzzeiten. Außerdem wird durch dieses Prinzip auch das Laufgeräusch, der sogenannte Schalldruckpegel, um bis zu 50 Prozent reduziert. Vor allem im häufigen Dauereinsatz schützt es den Anwender so zuverlässig.Starlock: der neue Werkzeugaufnahme-Standard für oszillierende ElektrowerkzeugeDurch den spielfreien Sitz der Zubehöre erreicht der FSC 500 QSL bis zu 45 Prozent mehr Schnittgeschwindigkeit beziehungsweise Abtragsleistung als sein Vorgänger, der FSC 2.0. Die StarlockMax-Werkzeugaufnahme des FEIN SuperCut erlaubt den uneingeschränkten Zugriff auf das größte Starlock-Zubehör-Sortiment am Markt. Dank der Starlock-Schnittstelle und dem werkzeuglosen FEIN QuickIN-Schnellspannsystem erfolgt der Zubehörwechsel einfach und ohne große Bedienkräfte in weniger als drei Sekunden.Zielgruppenspezifische Profi-Sets für branchentypische AnwendungenFEIN bietet den neuen SuperCut Construction als Netzmaschine für 399 Euro ohne Zubehör im Systainer an. Auch in verschiedenen Komplett-Sets ist er im Systainer erhältlich. Darin enthalten sind die gebräuchlichsten branchentypischen Zubehöre für die Zielgruppen Innenausbau Holz, Fliesen- und Badsanierung, Fensterreparatur und -austausch sowie Heizungs- und Sanitärinstallation. Die FEIN Profi-Sets sind zum Preis von 499 Euro lieferbar (jeweils UVP zuzüglich Mehrwertsteuer).Weitere Informationen zum FEIN SuperCut Construction mit Starlock-Werkzeugaufnahmesowie dem original FEIN Zubehör unter: www.fein.com/originalWeitere Informationen zur 3 Jahre FEIN PLUS Garantie unter: https://fein.com/de_de/service/3-jahre-fein-plus-garantieDer FEIN SuperCut Construction ist im Fachhandel erhältlich. Bezugsquellen unter:https://www.fein.de/de_de/haendlersucheHochauflösende Produktfotos und diesen Text finden Sie zum Download im FEIN Presseportal: https://www.fein.de/presseBesuchen Sie auch den FEIN Newsroom unter https://www.fein.de/newsroom



Bildinformation: (Bildquelle: C. & E. Fein GmbH)