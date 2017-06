Mission „Zero Emission“: Relais & Châteaux Hotel Die Sonne Frankenberg setzt auf E-Mobilität

(fair-NEWS)

Die Zukunft der Mobilität liegt im Elektroantrieb. Auch das Relais & Châteaux Hotel Die Sonne Frankenberg unterstützt den Trend und macht mit zwei neuen BMW i3 verantwortungsvollen und innovativen Fahrspaß für seine Gäste erlebbar. Die modernen E-Autos ergänzen den Fuhrpark des Hotels und ermöglichen Spritztouren durch Nordhessens malerische Landschaft, ganz ohne Lärm und Abgase. Zwei Strom-Tankstellen und eine Tesla-Ladestation stehen kostenlos zum Aufladen aller E-Fahrzeuge zur Verfügung.Frankenberg, Juni 2017. Mit der Entwicklung alternativer Antriebe arbeiten Fahrzeughersteller an der Vision „Zero Emission“. Den Weg in eine emissionsfreie Zukunft möchte auch das Relais & Châteaux Hotel Die Sonne Frankenberg mitgehen und stellt seinen Gästen ab sofort zwei BMW i3 mit Elektromotor zur Verfügung.Fahrspaß auf leisen ReifenDie neuen Fahrzeuge ergänzen die bestehende Oldtimer-Flotte mit einem New Beetle Cabrio im Retro-Chic, einer charmanten Ente und einem klassischen R4. Nahezu lautlos bewegen sich die vollelektrischen Wagen mit Range Extender und einer Reichweite von 330 Kilometern zu den schönsten Zielen im Naturpark Kellerwald-Edersee und dem landschaftlich reizvollen Umland. Nach der Landpartie lassen sich die BMWs mühelos an einer der beiden Ladestationen direkt vor dem Hotel oder in der Tiefgarage „auftanken“. Dabei stehen eine Typ 2 Mode 3 Ladestation mit integriertem Kabel und eine kabellose Option zur Auswahl, beide Zapfsäulen können Gäste auch zum Aufladen eigener Elektrofahrzeuge gratis nutzen. Eine Tesla-Ladestation in der Tiefgarage ergänzt das Angebot.Die Vielfalt der E-MobilitätAuch für Aktivbegeisterte bietet das Relais & Châteaux Hotel Die Sonne Frankenberg Möglichkeiten, die Umgebung mit Elektrokraft zu entdecken, denn das E-Mobilitätsangebot umfasst neben den beiden BMW i3 ebenso umwelt- und kräfteschonende E-Bikes und Segways. Ganz gleich, mit welchem E-Fahrzeug: Zwischen Wäldern, Wiesen und charmanten Dörfern ermöglichen die gewundenen Landstraßen rund um das Hotel außergewöhnliche Fahrfreude.BuchungIst man gerade nicht mit einem der hauseigenen Fahrzeuge unterwegs, bietet das Relais & Châteaux Hotel Die Sonne Frankenberg mit seinen luxuriösen Zimmern, dem großzügigen Sonne-Spa und drei Restaurants inklusive des Sternerestaurants Philipp Soldan hohe Qualität und erstklassigen Service.Weitere Informationen und besondere Arrangements finden Sie unter www.sonne-frankenberg.de , alternativ können Reservierungen unter der Telefonnummer +49 - 6451 - 7500 vorgenommen werden.Inmitten der Heimat der Brüder Grimm und unweit des Nationalparks Kellerwald-Edersee liegt das Relais & Châteaux Hotel Die Sonne Frankenberg. Die Lage macht die Sonne zum idealen Ausgangspunkt für Tagesausflüge, Wanderungen und Spaziergänge, ebenso sind Ausfahrten mit den drei hoteleigenen Oldtimern möglich. Das Hotel ist eingebettet in ein Ensemble aus liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern rund um das 500 Jahre alte Rathaus. Die historischen Gebäude beherbergen 60 individuelle, sonnige und mediterrane Zimmer und Suiten, teils mit originalen Balkenlagen. In drei Restaurants präsentiert sich die kulinarische Vielfalt der Sonne: Im Gourmet-Restaurant Philipp Soldan (u.a. ein Stern im Guide Michelin, 16 Punkte Gault&Millau), in den Sonne Stuben mit anspruchsvoller regionaler Küche (vom Guide Michelin mit einem Bib-Gourmand ausgezeichnet) und im Bistro Philippo mit mediterranen Speisen, sowie einer Cocktailbar mit Kaminlounge. Im Tabak-Kollegium herrscht englische Clubatmosphäre mit Zigarren-Service und edlen Bränden. Im Sonne-Spa fühlen sich die Gäste wie in einem Märchen aus 1001 Nacht. Feine Düfte, die orientalisch inspirierte Atmosphäre sowie angenehme Anwendungen, bei denen eine ganzheitliche Philosophie verfolgt wird, sorgen dafür, dass der Alltag vergessen wird. Auf 1.000 Quadratmetern bieten Saunen, Solebecken, Dampfbad, Eisbrunnen, Tepidarium und Ruhebereiche die Möglichkeit für tiefste Entspannung.Pressekontakt:Prime ConnectionPatricia FreyerTel.: +49 - 69 - 25 78 12 8 - 21Email: p.freyer@prime-connection.de



Bildinformation: Die Sonne Frankenberg