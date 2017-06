Hitachi Data Systems in gleich zwei Kategorien VMware Partner des Jahres

(fair-NEWS)

Dreieich/ Santa Clara (Kalifornien), 20. Juni 2017 - Hitachi Data Systems (HDS) ist auf dem VMware Leadership Summit gleich zweimal als Partner des Jahres geehrt worden. Das Unternehmen erhielt die Preise in der Kategorie "Innovation OEM Partner" für außerordentliche Leistungen weltweit und in der Region EMEA.Die beiden Auszeichnungen würdigen die Erfolge des Unternehmens im Jahr 2016, darunter das Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr sowie die kontinuierliche Integration der Hitachi Unified Compute Platform (UCP) mit VMware vSphere, vSAN, vRealize und den NSX-Lösungen. Darüber hinaus bietet HDS mit seinem zukunftsweisenden Konzept des programmierbaren Rechenzentrums Kunden die Möglichkeit, IT- und Datenservices aus traditionellen und Cloud-Workloads zu nutzen, und adressiert damit die Anforderungen des gesamten Anwendungsportfolios."Die digitale Transformation benötigt eine moderne, agile IT-Umgebung, um von aufkommenden Trends und Anforderungen profitieren zu können. Gemeinsam mit VMware haben wir neue Wege entwickelt, um Ressourcen bereit zu stellen, die den wirtschaftlichen Zielen der Kunden entsprechen, geschäftliche Risiken minimieren und zukünftige Anforderungen vorweg nehmen. Wir freuen uns sehr über die Anerkennung für das, was wir im vergangenen Jahr erreicht haben. Auf dem Erfolg wollen wir mit VMware weiter aufbauen und Kunden dabei helfen, das Potential ihrer Daten heute und zukünftig abzurufen", so Mike Walkey, Senior Vice President, Global Partner Organization, Hitachi Data Systems."VMware und HDS arbeiten seit Jahren gemeinsam daran, Kunden auf ihrem Transformationsweg zu begleiten. 2016 haben wir die Messlatte für unsere Partnerschaft mit VMware in der Region EMEA und weltweit noch einmal ein Stück höher gelegt. Unsere erfolgreiche Zusammenarbeit hat zu einer digitalen Plattform geführt, die Flexibilität und Agilität miteinander verbindet. Unsere Kunden können damit Ergebnisse erzielen, die weit über reine Infrastrukturmodernisierung hinausgehen", so Steve Furniss, Vice President, Solutions and Products, Hitachi Data Systems EMEA."VMware freut sich sehr, die diesjährigen Gewinner mit dem Global Partner Innovation Award auszuzeichnen. Die Preise werden an eine ausgewählte Gruppe von Partnern für außerordentliche Leistungen im Jahr 2016 vergeben", so Ross Brown, Senior Vice President, Worldwide Partners and Alliances, VMware. "VMware ist stolz, dass Hitachi Data Systems diese Auszeichnungen gewonnen hat und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit."



Bildinformation: Steve Furniss, Vice President, Solutions and Products, Hitachi Data Systems EMEA