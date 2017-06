ZIELSETZUNG FÜR TEAMS

(fair-NEWS)

Ein gutes Team kann nur mit konkreten und ausformulierten Zielen Erfolge verzeichnen. Kennt jeder im Team das Ziel und will es gleichermaßen erreichen, kommt ein gutes Teamwork zustande.Das angestrebte Ziel muss noch weitere Kriterien erfüllen, um im Team lösbar zu sein.<a href="www.naturevents.eu/teamtraining">Teamaufgaben sind ...... fachübergreifend.... innovativ und erfordern ein hohes Maß an Kreativität.</a>... effektiver durch eine Gruppe, als durch einen einzelnen Mitarbeiter lösbar.Teamaufgaben liegen meist in Bereichen, in denen sich verschiedene Abteilungen überschneiden. Es kann sich z.B. um gemeinsame Aufgaben der Verkaufs- und Marketingabteilung handeln. Diese Konstellation kann schnell zu Zielkonflikten führen, da unterschiedliche Abteilungen auch unterschiedliche Interessen verfolgen. Das ist ein weiterer Grund, warum die Ziele des Teams klar definiert sein müssen.Ohne Ziele gibt es keinen Plan.Die Messung von Zielen bewirkt Zufriedenheit.Der Erfolg wird durch Ziele messbar.Klare Ziele schaffen Identifikation.Die Mitarbeiter werden durch Ziele motiviert.Jeder weiß, was von ihm erwartet wird.Ziele helfen, sich einzuschätzen und Ideen zu entwickeln.Ziele werden gebraucht, damit die richtigen und wesentlichen Dinge getan werden.Ziele ermöglichen Rahmenbedingungen, um Fortschritte festzulegen.Wie Sie Teamziele erfolgreich planen und realisierenBei jeder Zielsetzung gibt es Vorgehensweisen und formale Anforderungen, durch deren Einhaltung sich eine erfolgreiche Zielerreichung realisieren lässt.ZieldefinitionDas Ziel bezeichnet den zukünftigen Zustand einer Idee oder Vision. Die Erreichung dieses Zustandes ist wünschenswert, lohnend oder notwendig.Gesteckte Ziele müssen klar und deutlich formuliert werden.sollen WARUM und WIE erreicht werden.Ziele sind Antreiber jeglichen Handelns. Sie sind Motivatoren, die den Leistungsgrad unserer Aktivitäten bestimmen.Je realistischer, klarer und eindeutiger eigene Ziele formuliert sind, desto größer ist die Aussicht, die gesteckten Ziele zu erreichen. Als allgemeiner Grundsatz gilt:Ein Ziel muss messbar, realistisch und schriftlich geplant sein!Der häufigste Fehler bei der Zielplanung steht in einer ungenauen und nicht konkreten Formulierung gewünschter Ziele. Daher kann der Weg zu diesen Zielen nicht gefunden werden.Wer das Ziel nicht kennt, der kann den Weg nicht finden!



