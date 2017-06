IWB forscht branchenübergreifend für die deutsche Wirtschaft

(fair-NEWS)

(news4today) - Das <a href="www.iwb-institut.de">Wirtschaftsforschungsinstitut IWB</a> widmet sich seit einem viertel Jahrhundert der Standortsicherung in Deutschland. Dazu beschäftigen sich die Wirtschaftsforscher seit der Gründung mit den jeweils aktuellen Themen der Wirtschaft am Standort DeutschlandZahlreiche Forschungskooperationen in den letzten 25 Jahren zeigen, dass die IWB-Forschung für Unternehmen vieler Branchen von höchster Relevanz ist. Auch aktuell kooperiert IWB mit namhaften Unternehmen aus den größten und wichtigsten Wirtschaftszweigen in Deutschland und stellt diesen Kooperationspartnern seine aktuellen Forschungs- und Entwicklungsergebnisse jeweils unternehmensspezifisch exklusiv zur Verfügung.



Bildinformation: Die IWB-Forschung ist für Unternehmen vieler Branchen von höchster Relevanz