Scheherazade zu Besuch beim König

Bremen - Daniel König und sein ganzes Team empfängt Scheherazade und heißt sie in der Bücherecke vom Bremer Gewürzhandel „herzlich Willkommen“. Nun liegt es zum Durchblättern aus, das orientalische Kochbuch, „Scheherazades verträgliche LOW CARB Küche“. Dieses Kochwerk stammt aus der Feder von Sabine Beuke, eine Bremer Autorin, die sich mit der orientalischen Küche beschäftigt. Eigentlich nichts Besonderes, wären da nicht die Rezepte, die alle samt verträglich und kohlenhydratarm, sowie mit den Gewürzen aus dem Bremer Gewürzhandel in Findorff entwickelt worden sind. Die Autorin hat für ihre orientalischen Low Carb Rezepte sich ganz bewusst für die Gewürze, Kräuter, Trockenfrüchte, Nüssen und Saaten aus dem Bremer Gewürzhandel entschieden, weil sie keine Zusatzstoffe wie künstliche Farbstoffe, Schwefel, Glutamate oder Geschmacksverstärker enthalten. Außerdem unterstützt Herr König und sein Team mit dem Verkauf von besonderen Spezialitäten soziale Projekte wie beispielsweise Menschenrechtsorganisation TARGET e.V. von Rüdiger Nehberg.Besuchen und schmökern Sie im Bremer Gewürzhandel: Leipziger Straße 85 in 28215 Bremen, oder falls Fragen vorhanden, über diese Rufnummer zu erreichen: 0421/30 644 70 oder stöbern Sie mal online: www.bremer-gewuerzhandel.de Tipp aus des Königs Bücherecke:Scheherazades verträgliche LOW CARB KücheAutorin: Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7347-3759-63,99 EuroBeschreibung: Orientalische Rezepte - das sind kulinarische Köstlichkeiten aus 1001 Nacht. Alle Rezepte habe keine Hülsenfrüchte, wie Bohnen, Linsen und Kichererbsen, sie dienen zwar als Grundlage der orientalischen Küche, können aber bei manchen Menschen Verdauungsprobleme verursachen. Alle Kochanleitungen sind nach dem Low Carb Prinzip - kohlenhydratarme Ernährung - entstanden, mit raffinierten Zutaten aus dem Bremer Gewürzhandel gezaubert und der orientalischen Küche angepasst.



Bildinformation: Scheherazades verträgliche LOW CARB Küche