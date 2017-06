JOB KONZEPT AVGS Dozent Deutsch Coaching Business Akademiker AEVO Fortbildung Training Berlin Mitte

(fair-NEWS)

Die job-konzept GbR versteht sich in ihrer <a href="https://www.youtube.com/watch?v=42mpbUsna2Y?tid=SEOB02">Bildungsarbeit als Weiterbildungseinrichtung für Akademiker Fortbildung Berlin Mitte</a> mit einem hohen Anspruch an die Ausbildung von Erwachsenen.Die Firma ist 2008 gegründet worden und aus dem Institut für Kommunikationsentwicklung hervorgegangen.Dieses Institut hat sich in seiner 10-jährigen Bildungsarbeit vor allem auf die Zielgruppen der freien Wirtschaft und die Zusammenarbeit mit anderen Bildungsinstituten für Fortbildungen im Dienstleistungsbereich ausgerichtet.Damit verbindet sich die Verpflichtung einer hohen Qualität der Fortbildungen gegenüber den Teilnehmern als auch gegenüber den Auftraggebern.Der Bildungsauftrag wird in dem Sinne verstanden, dass die Fortbildungen inhaltlich und didaktisch auf einem hohen Niveau realisiert werden, wobei die unmittelbare Praxisrelevanz der Gradmesser ist.Es ist das Ziel einer jeden Fortbildung, die Teilnehmer für ihren beruflichen Weg vorzubereiten und ihre Kenntnisse zu erweitern, damit sie auf dem Arbeitsmarkt beste Chancen für ihre weitere berufliche Entwicklung erhalten.Die Fortbildungen zeichnen sich dabei durch eine hohe Praxisrelevanz aus, sind an zukünftigen Entwicklungen auf dem Weiterbildungsmarkt orientiert und erheben den Anspruch, innovativ in ihren Konzeptionen und Lehrdurchführungen zu sein.Die Dozenten haben das Ziel, die Teilnehmer zu befähigen, Inhalte nachhaltig aufzunehmen und bereits vorhandene Kenntnisse zu vertiefen.Dabei arbeitet das job-konzept GbR Team mit Dozenten aus der Praxis zusammen, die ihre eigenen Erfahrungen unmittelbar einbringen, das Wissen anwendungsbereit vermitteln und für den sich stets aktualisierenden Praxisbezug sorgen.Ziel ist es dabei auch, die Fähigkeiten zu fördern, die ein lebenslanges Lernen ermöglichen und eine selbstverantwortliche und aktive Gestaltung des eigenen weiteren Berufsweges unterstützen.job-konzept GbR ist zertifiziert ...- Initiative "Ja zur Integration"- QRC - Qualitätsring Coaching und Beratung- Europanozert- TQCert GmbH- act - Advanced Coaching und Training- Bundesamt für Migration und FlüchtlingeWeitere Informationen unter <a href="www.biz-tv.net/job-konzept?tid=SEOB02">www.biz-tv.net/job-konzept?tid=SEOB02</a>



