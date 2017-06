Wieners+Wieners stellt Lösungen für crossmediale Lokalisierungen vor

(fair-NEWS) Die Wieners+Wieners GmbH präsentiert am 21. und 22. Juni 2017 in Nürnberg auf der Co-Reach dem interessierten Fachpublikum Lösungen zur Internationalisierung ganzheitlicher Kommunikationsstrategien. An Stand 4A-306 werden Möglichkeiten zur Lokalisierung und Übersetzung von Marketinginhalten und deren Transcreation in den Bereichen Print, Online und Crossmedia vorgestellt und erörtert.



In den Nürnberger Messehallen treffen am 21. und 22. Juni 2017 im Rahmen der Co-Reach erneut Marketing- und Vertriebsprofis sämtlicher Branchen aufeinander. Die Dialogmesse gilt als Treffpunkt, an dem man sich einen Überblick über die neuesten Trends und Tools zur Verzahnung von klassischen und digitalen Werbekanälen verschafft und sie diskutiert.



Der Sprachdienstleister Wieners+Wieners ist als Spezialist für Marketing- und Werbesprache nun bereits zum dritten Mal als einer von 228 Ausstellern dabei. Das Wieners+Wieners-Team stellt den Fachbesuchern Mittel und Wege zur Lokalisierung digitaler und analoger Marketinginhalte vor, die sich mit Hilfe der Kompetenzen „Übersetzen, Adaptieren, Korrigieren“ realisieren lassen. „Im crossmedialen Dialog geht es unter anderem darum, Emotionen zu wecken“, sagt Andreas Witschel, Vertriebsleiter bei Wieners+Wieners. „Als Full-Service-Dienstleister im Bereich Sprachen bieten wir Lösungen, damit Emotionen im Lokalisierungsprozess ebenso ihre Berücksichtigung finden wie kulturelle und inhaltliche Aspekte.“ Vor allem Unternehmen, die international mit ihren Kunden in den direkten Dialog treten wollen, werden an Stand 4A-306 Antworten darauf finden, wie sich geplante Kampagnen an unterschiedliche Märkte anpassen lassen.