Ausbildung zum Faszien - Pilates - Trainer (Tripada® FAPI-Trainer)

Ab November 2017 bietet die Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® in Wuppertal eine neue Ausbildung an: Die Ausbildung zum Faszien - Pilatestrainer (Tripada® FAPI Trainer). Damit wird bei Tripada® das Angebot rund um die <a href="https://www.tripada.de/pilates-trainer-ausbildung-html">Pilatestrainer Ausbildung</a>en um ein weiteres Modul ergänzt.Das Faszientraining erfreut sich immer größerer Beliebtheit und damit auch die Nachfrage nach Ausbildungen in diesem Bereich. Die Diplomsportlehrerin Gabriele Möbius, die seit über 15 Jahren als Gesundheitssportexpertin Pilates- und Wirbelsäulengymnastikkurse in der Tripada Akademie unterrichtet, hat sich intensiv mit dem Thema Faszientraining beschäftigt und wie es sinnvoll in den Pilates Unterricht integriert werden kann. Als ausgebildete Faszientrainerin leitet sie bereits seit einem halben Jahr zahlreiche Workshops in der Tripada Akademie unter dem Motto "faszinierendes Faszientraining". Zusammen mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung als Pilateslehrerin hat sie nun ein Konzept entwickelt, welches das Faszientraining mit Pilates kombiniert.Die zweitägige Wochenendausbildung zum Tripada® FAPI Trainer ist sehr praxisorientiert und integriert neueste wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Faszienforschung und der modernen Trainingswissenschaft. Die fünf wesentlichen Übungsprinzipien aus dem Faszientraining werden vermittelt und es wird gezeigt, wie diese Prinzipien in die Pilates Kurse integriert und regelmäßig geübt werden können. FAPI optimiert Pilates um ein faszienorientiertes Übungssystem. Die Dozentin inspiriert mit Tipps und Tricks aus ca. 30 Jahren Unterrichtserfahrung.Für die Ausbildung gibt es keine besonderen Teilnahmevoraussetzungen, grundsätzlich können alle interessierten Personen daran teilnehmen. Besonders bietet sich dieses Modul jedoch als Zusatzqualifikation für bereits bestehende Pilatestrainer an, die ihr Repertoire um das Faszientraining erweitern möchten und dieses auch in ihre eigenen Kurse integrieren wollen. Die Ausbildung schließt mit einem Zertifikat der Tripada Akademie ab.Alle näheren Informationen zu Terminen und Ausbildungen lassen sich auf der Internetseite der Tripada Akademie unter <a href="www.tripada.de">www.tripada.de</a> nachschauen.



Bildinformation: Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga