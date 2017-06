Kulinarisches aus dem Karina-Verlag

(fair-NEWS)

Der Karina-Verlag ist für seine spannende und abwechslungsreiche Literatur bekannt. Aber wussten Sie, dass es auch ganz spezielle Kochbücher im Sortiment gibt?Das Olivenöl KochbuchOlivenöl ist eines der gesündesten Lebensmittel. Viel glauben, dass man es nur für Salate verwenden kann, doch dem flüssigen Gold sind keine Grenzen gesetzt. In diesem Buch finden sich einige Rezepte und Tipps rund um das Olivenöl. Viel Vergnügen beim Kochen.Produktinformation• Taschenbuch: 52 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (25. März 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056553• ISBN-13: 978-3903056558• Größe und/oder Gewicht: 15,4 x 1,2 x 21,6 cmDas MarmeladenbüchleinDieses kleine Büchlein bietet leckere Marmelade, die jeder ohne Probleme nachkochen kann. Selbstgemacht schmeckt es doch immer am besten und zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht. Abgerundet werden diese Rezepte durch unterhaltsame Texte. Da macht das Kochen doppelt so viel Spaß!Das Buch bietet eine Vielzahl an Rezepten.Damit es auch praktisch in der Küche verwendbar ist, bieten wir das Buch mit Spiralbindung an, so klappen die Seiten nicht zu beim "Marmeladen".Viel Vergnügen beim Nachkochen und guten Appetit!Produktinformation• Taschenbuch: 68 Seiten• Verlag: Nova MD; Auflage: 1., Erstauflage (17. März 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3961112126• ISBN-13: 978-3961112128• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 1,2 x 21,3 cmÜber den Verlag:Gegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:„Jedes Buch ist eine Träne weniger“©byChristine Erdic



Bildinformation: Frau Christine Erdiç