Der Geisterwolf

Bei den Kelten wurde der Wolf wegen seines stark ausgeprägten Familiensinns als Symbol für die Gemeinschaft verehrt. In den germanischen Legenden stehen dem Gott Odin seine treuen Wölfe Geri und Freki als Reittiere zur Verfügung. Und für die Indianer Nordamerikas ist der Wolf ein weiser Lehrer, der mit den Mächten des Mondes in Verbindung steht.Was hat es nun aber mit dem Mythos auf sich, dass ein Mensch sich in einen Werwolf verwandeln kann? Werwölfe sind Menschen, die sich zu Vollmondnächten in einen Wolf verwandeln. Die Verwandlung ist schmerzhaft. Das wird sich nie ändern können. Es hat auch Vor- und Nachteile ein Wolf zu sein. Es gibt nicht nur Werwölfe, die durch einen Biss zu einem Werwolf werden, sondern auch geborene Wölfe, die seit ihrer Geburt die Bestimmung haben sich in Vollmondnächten zu wandeln. (Quelle: https://secius.jimdo.com/ Renate Becker stellt in ihrem Buch noch einen anderen Wolf vor: den Geisterwolf.Magie des GeisterwolfsEin Junge, hässlich geboren, erfährt den Spott der Menschen. Der Tod seiner Mutter stürzt ihn in ein seelisches Tief, aus dem er als anderes Wesen zurück ins Leben kehrt: als Wolf. Sein Leben wird nun bestimmt durch den Instinkt des Tieres und dem Verstand des Menschen. Er wird zum Führer eines Wolfsrudels und gleichzeitig ein Vermittler zwischen Mensch und Tier.Produktinformation• Taschenbuch: 144 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (29. August 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903161020• ISBN-13: 978-3903161023• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 15,1 x 0,9 x 21,4 cm



Bildinformation: Frau Christine Erdiç