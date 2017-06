Weltreisen einmal anders – kulinarische Freuden und mehr

(fair-NEWS)

Haben Sie schon einmal frittierte Mangoscheiben aus Barbados oder Nussreis aus Bali gekostet? Waren Sie schon einmal bei den Eskimos zu Gast oder wissen Sie, wie die Franzosen zu ihrer Baskenmütze kamen? Nein? Dann sind Sie hier genau richtig!Mit Nepomuck auf WeltreiseWie funktioniert eigentlich ein Heißluftballon, und wie leben die Eskimos heute? Was passiert, wenn ein norwegischer Kobold auf einen irischen Leprechaun trifft, und was kann man im Karina-Verlag so alles anstellen? Begleitet den lustigen Kobold Nepomuck auf seinen Reisen durch Europa, Asien, Amerika, Afrika und Australien und lernt Menschen, Tiere und verschiedene Kulturen hautnah kennen. Folgt ihm auf den Spuren der Hobbits, und werft mit ihm seinen ersten Bumerang. Die tollsten Abenteuer warten auf euch, denn wo Nepomuck sein Unwesen treibt, da wird es nie langweilig!Produktinformation• Gebundene Ausgabe: 140 Seiten• Verlag: Nova MD; Auflage: 1., Erstauflage (12. Mai 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3961112762• ISBN-13: 978-3961112760• Größe und/oder Gewicht: 15 x 1,7 x 21 cmFür große und kleine Kinder ab 5 Jahren geeignet.Vegetarische Weltreise„Einmal um die ganze Welt“, besang schon Karel Gott. Warum sich also nicht mal auf eine kulinarische Reise begeben?„Vegetarische Weltreise“ lädt Sie dazu ein, auf die Teller anderer Nationen zu schauen und die Welt vom Gaumen her kennenzulernen. Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die Abwechslung und besondere Geschmackserlebnisse bietet.Auch Nicht-Vegetarier werden hier etwas Schmackhaftes finden. Denn es steht völlig außer Frage, dass man auch ohne Fleisch genießen kann.Guten Appetit!Produktinformation• Taschenbuch: 68 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (12. August 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1535552042• ISBN-13: 978-1535552042• Größe und/oder Gewicht: 14 x 0,4 x 21,6 cm©byChristine Erdic



