Deutsche Autoren schreiben aus aller Welt

(fair-NEWS)

Nicht jeder deutsche Autor lebt auch zwangsweise unbedingt in Deutschland. So manch einer hat schon lange seine heimischen Zelte abgebrochen und sich auf Wanderschaft begeben. Warum? Da gibt es viele Gründe: Bei dem einen ist es die Gesundheit, bei dem anderen spielen familiäre Bindungen eine Rolle und bei dem dritten einfach Abenteuerlust.300 Sonnentage pro Jahr und 218 Küstenkilometer mit ruhigen Gewässern und feinem weißem Sand, das bietet Ihnen die Costa Blanca, die weiße Küste, im Osten Spaniens ebenso wie eine traumhafte Landschaft mit Obstbäumen und Palmenhainen sowie Berge, die sich bis zum Meer erstrecken. Für Autorin Dorothée Sargon ist die Costa Blanca mehr als nur ein Urlaubsziel geworden!Arbeitsleben Ade! Rentnerleben Okay? : Hurra, wir gehen nach España!Dieses Buch erzählt die wahren Erlebnisse eines Rentnerpaares, das seinen Lebensabend wegen der Sonne und des milderen Klimas überwiegend in Spanien genießen möchte. Dazu gehört für sie auch der Bau ihres Traumhauses. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen wird es das größte Abenteuer ihres Lebens. Nachdem sie nach gut einjähriger Bauzeit ihre Casa beziehen, stellen sie fest, dass etliche Ausführungen verbesserungswürdig sind. Ja, ja, die deutsche Gründlichkeit steht so manches Mal im Wege. Und so stürzen sie sich in zwei weitere Bauphasen. Sie lernen schnell, mit Handwerkern umzugehen. Doch der Umgang mit Behörden lässt sie oft verzweifeln. Und zum Schluss müssen sie noch einen bewaffneten Raubüberfall verkraften. Wie und ob sie es geschafft haben und der Aufwand es wert war, erfahren Sie in diesem Buch. Ähnlichkeiten mit Personen, Namen und Orten sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Das Buch wurde geschrieben, Menschen in den „besten Jahren" zu zeigen, und dass es möglich ist, sich auch jenseits der „60" neuen Aufgaben zu stellen und sie zu meistern. Viel gehört nicht dazu, man braucht nur:• einen Partner, der am gleichen Strang zieht,• Mut,• Willen,• Ausdauer,• das nötige Kleingeld sowie ein bisschen Abenteuerlust.Produktinformation• Taschenbuch: 144 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (30. Januar 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1523723920• ISBN-13: 978-1523723928• Größe und/oder Gewicht: 13,3 x 0,8 x 20,3 cmMehr İnfos über die Autorin, die auch Kinderbücher schreibt und ihre Brummi-Reihe in mehreren Sprachen verfasst hat - natürlich auch in Spanisch - gibt es unterwww.autorin-dorotheesargon.de/index.htmlPeter Kruse hat es nach langem Suchen in das weit entfernte Guatemala geführt. Er berichtet:Meine Lebensreise hat mich nach Costa Rica, Guatemala und Kuba verschlagen. Ich mag diese Länder, weil sie kleiner und einfacher zu erkunden sind als die großen Länder Südamerikas.Costa Rica war der perfekte Einstieg in die lateinamerikansiche Welt. Dieses kleine Land besitzt auf engstem Raum vier völlig verschiedene Klimazonen, was eine unvergleichbare Flora und Fauna hervorgebracht hat. Vulkane, Wasserfälle, Regen- und Nebelwald und wunderschöne Traumstrände, sowohl am Pazifik als auch an der Karibikküste.Das Buch:Grenzenlos: Ein zeitgenössisches Märchen für ErwachseneDiese Erzählung handelt von dem schon frühzeitig von Fernweh und Lust auf Abenteuer in fremden Ländern heimgesuchten Max. Mit 24 Jahren beschloss dieser, sich selbst für sein Leben verantwortlich zu zeichnen. Also verfasste er seine Lebensziele und begab sich auf eine Reise. Sein Weg führte ihn in eine spannende und exotische Welt. Dieser machte ihn zu dem Menschen, der er heute ist.Anhand eigener Erfahrungen und inspirierender Geschichten beeindruckender Menschen, die ihm im Leben begegnet sind, zeigt er, dass nichts unmöglich sein muss.ProduktinformationTaschenbuch: 332 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 4 (2. Februar 2017)Sprache: DeutschISBN-10: 3743101009ISBN-13: 978-3743101005Größe und/oder Gewicht: 12,7 x 1,8 x 20,3 cmMehr Infos gibt es hier:www.facebook.com/PeterKruseGrenzenlosDaggi Geiselmann wurde 1963 in einer Kleinstadt in der Nähe vom Bodensee geboren und wuchs in einer gut-bürgerlichen Familie zusammen mit drei Schwestern und einem Bruder auf.Heute hat sie selbst eine große Familie mit 3 Mädchen und 2 Jungs. 1992 wanderte sie mit ihrem Mann und der damals 2 jährigen Tochter in seine Heimat Kalabrien aus und hat diesen Schritt bis heute nicht bereut.In der neuen Heimat hat sie auch die Liebe zum Schreiben entdeckt.Daraus entstand eine Autobiografie in drei Teilen"Einfach nur ICH...ich habe überlebt"."Einfach nur ICH...und ich lebe immer noch"."Einfach nur ICH..Jeanette ein außergewöhnlicher Junkie".Es ist ihre authentische, schonungslos offene Biografie, die Erfahrungen enthält, die viele lieber für sich behalten würden.Infos unter https://www.amazon.de/Daggi-Geiselmann/e/B00HUTJ7RG/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1497948811&sr=8-1Ihr Name lautet Dr. Carmen Bauer, sie ist im Jahre 1956 in Wiesbaden geboren und lebt seit etlichen Jahren in Nordirland. Dort hat es sie einst nach anstrengenden Berufsjahren der Liebe wegen hingezogen.Carmen liebt alles, was mit Sprache und Wörtern zu tun hat. Es hat sie schon immer fasziniert, wie aus einer Reihe von Gedanken Wörter entstehen, die dann einen lesbaren Text ergeben. Texte, die zum Nachdenken anregen, oder Texte, die das Herz berühren.Inzwischen sind eine Vielzahl an Büchern entstanden: über ihre Yorskhire Terrier, Witzesammlungen in Englisch, und natürlich "Pöttchenbücher" - die etwas anderen Abenteuergeschichten für Kinder. Die Autorin verfasst Bücher in deutscher und englischer Sprache.Wer mehr über Dr. Carmen Bauer und ihre irische Wahlheimat erfahren möchte, der wird hier fündig: https://drcarmenbauer.jimdo.com/Die 1961 in Deutschland geborene Schriftstellerin Christine Erdiç, die seit dem Millennium in der Türkei wohnt, hat sich anscheinend den kleinen Zauber- und Naturwesen verschrieben.Nachdem 2010 Nepomucks Abenteuer, die Geschichte eines kleinen Kobolds, der unfreiwillig unter dem Weihnachtsbaum einer Menschenfamilie als Weihnachtsgeschenk landet, im Handel erschien, folgten 2013 Zauberhafte Gerichte aus der Koboldküche, ein Kochbuch mit so klangvollen Rezeptnamen wie Kobolds Goldtaler und Punsch für kleine Kobolde und 2014 Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Kobolde, ein Kinderbuch mit lustigen Ausmalbildern.Wenn man die Autorin fragt, warum sie gerade diese Art von Büchern schreibt, so lautet ihre Antwort: " Weil es mir selber Spaß macht und ich die Leser in dieser viel zu hektischen und von Konsum und Umweltzerstörung gezeichneten Gesellschaft auf humorvolle Weise zum Nachdenken bringen möchte. Und wo kann man da besser ansetzen als schon bei den Kindern."Mehr über die Autorin und ihre Bücher, sowie interessante Reiseziele weltweit finden Sie unter „Meine Bücher- und Koboldecke“ und „Reisetipps und Literatur“.©byChristine Erdic



Bildinformation: Frau Christine Erdiç