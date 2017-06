Kunstprojekt - "War das schon alles"

(fair-NEWS)

Pressemeldung Kunstprojekt RustyRolls„war-das-schon-alles!?“ – „Thats it?!“ Transformation einer Ikonevon Sebastian BürckIm Rahmen des Kunstkiosks der Ateliergemeinschaft „Kunstbaracke( www.kunstbaracke.de ) - noch bis 24.06. am Bahnhofsplatz Gräfelfing /Landkreis München– “ erstellt Sebastian Bürck eine Installation mit dem Titel „war-das-schon-alles?!“/ „thats-it?!“ bei der ein weißer Rolls Royce Silver Shadow von 1977 von der automobilen und gesellschaftlichen Ikone mithilfe von Rostgranulat in ein „Rostwerk“ verwandelt wird.(Komplett, inklusive Chrom Emily usw, Fenster und Scheinwerfer sind foliert, könnten abgezogen werden, sind aber vorerst mit Rost überzogen.)Die Fragestellung bezieht sich sowohl darauf, ob das Kapitel Automobil auch das letzte Kapitel der Menschheit sein könnte weil damit Ressourcen und Umwelt zu stark in Mitleidenschft gezogen wurden und wir dabei unsere Lebensgrundlage zerstören. Und ob Reichtum Erfüllung bringt.Der Rolls Royce wurde vom Künstler zu diesem Zweck gekauft, hat Tüv bis 1/19, Oldtimerzulassung und ist einigermaßen fahrbereit.Das Pulver wird am Mittwoch aufgetragenSebastian Bürck (Kameramann, Filmer, Fotograf und Künstler) hat unter anderem bereits die Installation „ich schon-Du nicht“ für den Art- Walk Gräfelfing angefertigt, und wurde dafür mit einem Preis ausgezeichnet. Er ist 52 Jahre alt, verheiratet hat 2,5 Kinder und lebt im Landkreis Starnberg.Zu verfolgen ist das Projekt auf der Webseite www.rustyrolls.de Dort,- ggf auch auf facebook- wird es voraussichtlich einen Livestream geben, auf der Seite gibt es im Anschluß auf jeden Fall eine time- Lap mit der Verwandlung.Der „rustyrolls“ ab Samstag bei Ebay unter RustyRolls versteigert.



Bildinformation: from rolls to rust /copyright sebastian bürck