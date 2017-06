Sommernachtstraum - Tolle Aktionen im Kristall trimini Kochel am See

(fair-NEWS) Kristall trimini Kochel am See feiert den Sommernachtstraum am 24.06.2017 von 18-23 Uhr.



Es erwartet Sie :



- Gitarren-Klänge am Lagerfeuer.



- Romantik-Stimmung am Strand mit Feuerschalen und Fackeln.



- Leckeres vom Rost zur Grillsaison am Strand Kiosk.



- Herzhaftes und süßes Stockbrot am Lagerfeuer.



- Spezial - Aufgussprogramm mit tollen Überraschungen.



- Weinverkostung auf der Dachterrasse und sommerliche Cocktails an der Poolbar.



- Schnupper-Yoga am Strand und auf der Dachterrasse.



Feiern Sie mit, wir freuen uns auf Ihren Besuch.