Die erste Sonderausgabe des eMagazins kanzleimarketing.de widmet sich dem Thema Legal Tech - einem Trend, der die Rechtsbranche nachhaltig verändert und noch weiter verändern wird. Aber was heißt das genau? Statt sich dem Phänomen allgemein zu widmen, hauchen die Fachautoren ihm Leben ein: Anhand von konkreten Praxisbeispielen aus dem Kanzleialltag zeigen sie, wie Juristen Arbeitsprozesse, Marketing oder Mandantenbetreuung verbessern können. Was kann eine Vertragssoftware leisten? Welche Rolle spielt das Kanzleipersonal bei der Umstellung auf Legal Tech? Was sind Chatbots? Diese und noch weitere Fragen beantworten unsere Fachautoren in unserer Sonderausgabe.Aus dem Inhalt- Stefan Morschheuser: Legal Tech und die Demokratisierung des Rechts- Marco Klock: Produktbasierter Marketing-Ansatz- Pia Löffler: Suchmaschinenoptimierung: Der Mensch im Fokus- Sabine Ecker: Vertragssoftware: Ist ein Vertrag nicht mehr als die Summe seiner Klauseln?- Susanne Pannenbäcker: Fit für Legal Tech: Auf die richtigen Mitarbeiter kommt es an!- Patrick Prior: Legal Chatbots und die Kommunikation mit RechtsanwältenLink zum kostenlosen PDF-Download: http://bit.ly/2sKXAvi Über kanzleimarketing.deIns Leben gerufen wurde kanzleimarketing.de durch denFFI-Verlag. Mit der Rechtsanwältin und Wirtschaftsjuristin Pia Löffler als Herausgeberin konnte der FFI-Verlag eine versierte Expertin für das Projekt gewinnen. FFI erstellt Fachinformationen für freie Berufe, u.a. in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Anwaltverlag und dem NWB Verlag. Die Online-Publikationen bieten Anwälten, Steuerberatern, Ärzten und Zahnärzten Informationen von Top-Autoren kompakt und leicht verständlich verfasst.



Bildinformation: Legal Tech als Chance!